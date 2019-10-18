Одеситів запрошують висадити дерева



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В Одесі пройдуть масштабні суботники: одеситів запрошують висадити дерева

19 жовтня 2019 року о 10:00 (збір біля бювету) на території Меморіалу героїчної оборони Одеси 411-ї батареї пройде масштабний суботник, під час якого заплановано висадження 200 дерев (100 горіхів і 100 дубів).

Всі дерева заготовлені озеленювачами КП «Міськзелентрест». Також співробітники комунального підприємства підготують лунки для висадження дерев. Висадження дерев буде проходити спільно з представниками громадськості.

Також цієї суботи за участю громадських організацій відбудуться суботники і в інших районах міста. Планується висадження дерев у районі 9-ї і 7-ї станцій Великого Фонтану і на площі Академіка Глушка.

У дендропарку Перемоги громадські працівники планують висадити 150 дерев різних порід, а представники Молодіжної ради при Одеському міському голові збираються прикрасити парк молодими деревами сакури, всього 32 саджанці.

Взяти участь можуть усі охочі. КП «Міськзелентрест» забезпечить учасників суботників усім необхідним інвентарем, організує полив і, за необхідності, проконсультує щодо правильного висадження дерев.

Надалі полив і догляд за всіма деревами здійснюватимуть фахівці КП «Міськзелентрест».