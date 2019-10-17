Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам



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Фонди міських бібліотек поповнили книги про птахів і тварин, передані Одеським зоопарком

У Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка відбулася передача книг Одеським зоопарком бібліотекам міста.

Під час заходу бібліотекарі та юні читачі ознайомилися з дитячою літературою Одеси. Також учасникам зустрічі були представлені спільні проєкти Одеського зоопарку з письменниками міста, результатом яких стало видання двох книг - «Зоосім'я» і «Здрастуй, птах пелікан».

Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів дітям і дорослим про вихованців зоологічного парку, а деяких з них представив, зокрема: змій, черепах, ящірку, равлика, кролика і морську свинку.

Перед присутніми виступив директор Одеської художньої школи № 1 ім. Костанді Валерій Токарев, завдяки меценатській підтримці якого стало можливим перевидання книг для дітей.

Бібліотекам міста були передані книги «Здрастуй, птах пелікан» - загадки одеської письменниці Інни Іщук про птахів Одеського зоопарку, проілюстровані переможцями художнього конкурсу, і нова книга Ігоря Бєлякова «Особистий кодекс».

Під час зустрічі в бібліотеці ім. І. Франка юні художники представили свою творчість. З інсценуванням творів дитячих письменників виступив театр «Балаганчик» під керівництвом Надії Хохлової.

На закінчення директорка Центральної бібліотечної системи для дорослих Наталя Кликова вручила меценатам грамоти з подякою за внесок у розвиток літератури Одеси.