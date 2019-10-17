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    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам

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    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам

    Фонди міських бібліотек поповнили книги про птахів і тварин, передані Одеським зоопарком

    У Центральній міській бібліотеці ім. І. Франка відбулася передача книг Одеським зоопарком бібліотекам міста.

    Під час заходу бібліотекарі та юні читачі ознайомилися з дитячою літературою Одеси. Також учасникам зустрічі були представлені спільні проєкти Одеського зоопарку з письменниками міста, результатом яких стало видання двох книг - «Зоосім'я» і «Здрастуй, птах пелікан».

    Директор Одеського зоопарку Ігор Бєляков розповів дітям і дорослим про вихованців зоологічного парку, а деяких з них представив, зокрема: змій, черепах, ящірку, равлика, кролика і морську свинку.

    Перед присутніми виступив директор Одеської художньої школи № 1 ім. Костанді Валерій Токарев, завдяки меценатській підтримці якого стало можливим перевидання книг для дітей.

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    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам
    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам
    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам
    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам
    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам
    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам
    Одеський зоопарк передав книги міським бібліотекам

    Бібліотекам міста були передані книги «Здрастуй, птах пелікан» - загадки одеської письменниці Інни Іщук про птахів Одеського зоопарку, проілюстровані переможцями художнього конкурсу, і нова книга Ігоря Бєлякова «Особистий кодекс».

    Під час зустрічі в бібліотеці ім. І. Франка юні художники представили свою творчість. З інсценуванням творів дитячих письменників виступив театр «Балаганчик» під керівництвом Надії Хохлової.

    На закінчення директорка Центральної бібліотечної системи для дорослих Наталя Кликова вручила меценатам грамоти з подякою за внесок у розвиток літератури Одеси.

    книги Одеса зоопарк театр
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