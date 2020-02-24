Одеситка стала чемпіонкою України зі стрільби з лука



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Вихованка Одеської спортивної школи №17 Поліна Ткаченко завоювала титул чемпіонки України зі стрільби з лука в приміщенні

З 19 по 22 лютого 2020 року в Черкасах відбувся чемпіонат України серед кадетів та молодших зі стрільби з лука в приміщенні. У змаганнях взяли участь 196 спортсменів з 12 областей України та міста Києва.

Одесу представляли вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.

За підсумками змагань одеситка Поліна Ткаченко стала чемпіонкою України, зайнявши 1 місце у кваліфікаційному раунді і 1 місце в олімпійському раунді.

Владислав Мунтян виконав норми кандидата в майстри спорту України.

У загальнокомандному заліку одеська команда в складі Владислава Мунтяна, Олександра Костромітіна і Святослава Федоренка зайняла 5 місце.