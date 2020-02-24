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    Одеситка стала чемпіонкою України зі стрільби з лука

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    Одеситка стала чемпіонкою України зі стрільби з лука

    Вихованка Одеської спортивної школи №17 Поліна Ткаченко завоювала титул чемпіонки України зі стрільби з лука в приміщенні

    З 19 по 22 лютого 2020 року в Черкасах відбувся чемпіонат України серед кадетів та молодших зі стрільби з лука в приміщенні. У змаганнях взяли участь 196 спортсменів з 12 областей України та міста Києва.

    Одесу представляли вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.

    За підсумками змагань одеситка Поліна Ткаченко стала чемпіонкою України, зайнявши 1 місце у кваліфікаційному раунді і 1 місце в олімпійському раунді.

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    Одеситка стала чемпіонкою України зі стрільби з лука
    Одеситка стала чемпіонкою України зі стрільби з лука
    Одеситка стала чемпіонкою України зі стрільби з лука

    Владислав Мунтян виконав норми кандидата в майстри спорту України.

    У загальнокомандному заліку одеська команда в складі Владислава Мунтяна, Олександра Костромітіна і Святослава Федоренка зайняла 5 місце.

    спорт чемпіонат України одесити
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