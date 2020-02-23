Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)

Ярослава Магучих стала головною зіркою чемпіонату України в Сумах Іван Вербицький

У Сумах на яскравій ноті завершилася внутрішня першість

22 лютого в Сумах фінішував зимовий чемпіонат України з легкої атлетики. Заключний змагальний день у манежі місцевого Державного університету відкрився забігом героїв російсько-української війни. Після нього було розіграно 13 комплектів нагород.

Поразки фаворитів

У потрійному стрибку серед чоловіків переміг з результатом 15,98 метра донеччанин Олександр Малосилов, у жінок за відсутності народної депутатки, чемпіонки світу-2011 Ольги Саладухи – киянка Марія Сіней, яка у своїй найліпшій спробі стрибнула на 13,13 м. Жіночу 200-метрівку виграла дніпрянка Тетяна Кайсен (результат – 24,48 секунди), чоловічу – з персональним рекордом 21,65 сек. донеччанин Кирило Приходько, який трохи несподівано випередив на шість сотих свого досвідченішого земляка Олексія Позднякова. Останній теж пробіг по найкращому часу в кар’єрі.

Вельми інтригуючим вийшов фінал з бігу на 1500 метрів серед жінок. У ньому львів’янка Орися Дем’янюк з результатом 4.27,88 випередила всього на дві сотих Тетяну Петлюк. Напередодні в інтерв’ю «Главкому» Тетяна, яка 22 лютого святкувала 38-річчя, говорила, що старти на двох дистанціях одночасно відбирають у неї чимало сил. Вірогідно віце-чемпіонка світу-2008 у приміщенні таки не встигла повноцінно відновитися після п’ятничної перемоги на коронній 800-метрівці.

Орися Дем'янюк випередила Тетяну Петлюк

Чоловічий біг на 1500 м виграв з результатом 3.47,54 Олег Каяфа, який нині представляє Київщину. На дистанції 3000 м з перешкодами перемогла львів’янка Оксана Райта (вона встановила особистий рекорд – 10.13,68), у чоловіків – її земляк Костянтин Коляда, котрий теж продемонстрував найкращий результат у кар’єрі (8.47,88).

На 60-метрівці з бар’єрами прогнозовано перемогла представниця Київщини Анна Плотицина, котра пробігла дистанцію за 8,24, випередивши на чотири сотих секунди киянку Ганну Чубковцову.

Заміна ґрандам

Проте головна інтрига заключного дня (та й змагань уцілому) закручувалася навколо стрибків у висоту. Щоб зробити змагання ще привабливішими, організатори відсунули їх на самий край програми і проводили суперечку чоловіків і жінок одночасно. Лише сектори були по різні боки манежу. Власне, на ці змагання глядацькі місця заповнилися найбільше – відсотків на 60.

І хоч головна увага була прикута до жінок, чоловіки цього разу виступили теж доволі яскраво. І то за умови, що чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко і торішній переможець «Діамантової ліги» Андрій Проценко чемпіонат пропускали. Основна боротьби розгорнулася між Андрієвим земляком з Херсона Андрієм Ковальовим і львів’янином Вадимом Кравчуком. Переміг із пристойним результатом 2,27 метра Ковальов, а Кравчук повторив особистий рекорд 2,24 м і став другим.

Вадим був близьким до того, щоб підкорити планку на висоті 2,30 м, але йому трохи не пощастило. Попри те львів’янин запам’ятався емоційністю, зарядженістю на боротьбу і небезуспішними спробами запалити публіку. Він має з чим порівнювати, адже не так давно виставляв у себе в соцмережах показове відео з Німеччини, на якому він за неймовірної підтримки місцевих вболівальників стрибнув на 2,24 м вперше в кар’єрі.

«Молодець, давай налаштовуйся на літній сезон, я на тебе розраховую», - підбадьорив Кравчука після вітального рукостискання головний тренер збірної України В’ячеслав Тиртишник.

«Хотілося залишити у голові гарний розбіг»

А кульмінацією змагань стала жіноча «висота». На жаль, пропустити змагання вирішила віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко. Та навіть за її відсутності боротьба вийшла доволі яскравою. Хоча й фаворитка перемогла доволі впевнено. Першою з числа потенційних суперниць Ярослави Магучих випала донеччанка Юлія Чумаченко, яка з результатом 1,89 м виграла боротьбу за бронзу в Оксани Окунєвої, але Ірині Геращенко, яка стрибнула на 1,93 м, програла.

Врешті, чинна віце-чемпіонка світу і рекордсменка планети серед юніорів Магучих, підкоривши з першої спроби 1,95 м, залишилася в секторі одна і потім потішила глядачів більш високими стрибками, взявши з другої спроби 1,98 і 2,01 м. Від штурму власного національного рекорду (2,02 м) Ярослава вирішила відмовитися і відразу потрапила в кільце численних прихильників.

Після численних фото і автографів Магучих прокоментувала свій виступ «Главкому».

- Дуже задоволена тим, як виступила і взагалі самим фактом приїзду на чемпіонат України, - каже Ярослава. – Приємно, що реклама подіяла і на наших змаганнях було доволі багато глядачів. Зізнаюся, що під час зборів на початку січня в мене була думка, щоб внутрішній чемпіонат пропустити. Але потім порадилися з тренером Тетяною Степановою і вирішили виступити. Все ж варто іноді змагатися й удома, привертати до нашого виду спорту більшу увагу. В червні також збираюся стартувати на літньому чемпіонаті України в Луцьку, який буде відбірним на Олімпіаду. Маю надію, що там теж збереться багато вболівальників.

- Наразі ваша серія перемог виглядає, мов психологічна атака на суперниць.

- Їм не варто про це думати. Мені тренер завжди каже, щоб на інших уваги не звертала. Навіть коли була молодшою і програвала Марії Ласіцкене та Юлії Левченко, мене це не зачіпало, бо була сконцентрована на своєму стрибку, техніці і власних помилках.

- Зараз ви зупинилися на висоті 2,01 м. Притримуєте найвищі результати до серйозніших стартів?

- Зупинилася, бо трохи втомилася. Крім того, хотілося залишити у голові гарний розбіг. Це важливо психологічно, щоб на іншому старті відразу вийти, гарненько все розпочати і завершити. Наразі я збираю нагороди. Рік почався з великої кількості змагань і зараз я трошки втомилася. Але одначе налаштовуюся і намагаюся перемагати. Наступний старт планую наприкінці лютого в Норвегії. Там також збирається виступати Юля Чумаченко. Ми вже сказали одна одній: «До зустрічі».

Погляд тренера

«Мене дуже втішив рівень проведення цих змагань, - підсумовує побачене впродовж трьох днів у Сумах наставник збірної України з легкої атлетики В’ячеслав Тиртишник. – Глядачів стало більше, ніж у минулі роки. Проте найбільше тішить рівень результатів. Як почали у четвер з чотирьох особистих рекордів у чотирьох фіналах, так продовжили у наступні дні. Окрасою, звісно, стали змагання зі стрибків у висоту. Ярослава блискуче впоралася з висотою 2,01 м і, думаю, за потреби стрибнула б і вище. Хлопці теж молодці. Не дивлячись на те, що не було Бондаренка і Проценка, Ковальов і Кравчук показали високі стрибки і характер. Це дає нам підстави сподіватися, що на Олімпіаді матимемо повний комплект (по три) висотників як серед жінок, так і серед чоловіків. Причому не лише учасників, а претендентів на нагороди.

В'ячеслав Тиртишник і Вадим Кравчук

Серед інших переможців чемпіонату України відзначив би високий результат Вікторії Ратникової в бігу на 60 метрів. Сергій Никифоров і Владислав Мазур дуже непогано стрибнули у довжину. В бігу на 400 метрів підтвердив свої претензії на лідерство Іван Будзинський. Стабільний високий міжнародний рівень у стрибках з жердиною впродовж кількох змагань показує Яна Гладійчук. Дуже цікавою була боротьба в жіночому багатоборстві, які виграла Аліна Шух».

За словами пана Тиртишника, відміна через спалах епідемії коронавірусу чемпіонату світу в китайському Нанкіні вплинула не стільки на підготовку спортсменів, скільки на їхній бойовий дух. «Якби внутрішня першість була відбірною на світову, була б інша мотивація», - констатує тренер.

Впродовж найближчого тижня провідні українські легкоатлети матимуть змогу відпочити й трохи перезавантажити сили. «Правда, метальники їдуть на загальний навчально-тренувальний збір у турецьку Анталію буквально зараз, 23 лютого, - каже В’ячеслав Тиртишник. – Стрибуни і спринтери відбувають на збори 1, 5 і 7 березня в різні частини земної кулі – Південну Африку, Туреччину, Італію, Іспанію. Чимало спортсменів готуються за індивідуальним графіком. Поступово підготовка до Олімпіади в Токіо виходить на фінішну пряму».

Іван Вербицький, «Главком»



