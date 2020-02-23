  1. Головна
  2. Спорт
  3. Статті
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Статті

    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)

    • Іван Вербицький
    • Розсилка
    Ярослава Магучих стала головною зіркою чемпіонату України в Сумах - Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Ярослава Магучих стала головною зіркою чемпіонату України в Сумах
    Іван Вербицький

    У Сумах на яскравій ноті завершилася внутрішня першість

    22 лютого в Сумах фінішував зимовий чемпіонат України з легкої атлетики. Заключний змагальний день у манежі місцевого Державного університету відкрився забігом героїв російсько-української війни. Після нього було розіграно 13 комплектів нагород.

     Читайте також: Повернення зірок і юні фаворити. В Сумах визначилося ще 13 чемпіонів України з легкої атлетики (фото)

    Поразки фаворитів

    У потрійному стрибку серед чоловіків переміг з результатом 15,98 метра донеччанин Олександр Малосилов, у жінок за відсутності народної депутатки, чемпіонки світу-2011 Ольги Саладухи – киянка Марія Сіней, яка у своїй найліпшій спробі стрибнула на 13,13 м. Жіночу 200-метрівку виграла дніпрянка Тетяна Кайсен (результат – 24,48 секунди), чоловічу – з персональним рекордом 21,65 сек. донеччанин Кирило Приходько, який трохи несподівано випередив на шість сотих свого досвідченішого земляка Олексія Позднякова. Останній теж пробіг по найкращому часу в кар’єрі.

    Вельми інтригуючим вийшов фінал з бігу на 1500 метрів серед жінок. У ньому львів’янка Орися Дем’янюк з результатом 4.27,88 випередила всього на дві сотих Тетяну Петлюк. Напередодні в інтерв’ю «Главкому» Тетяна, яка 22 лютого святкувала 38-річчя, говорила, що старти на двох дистанціях одночасно відбирають у неї чимало сил. Вірогідно віце-чемпіонка світу-2008 у приміщенні таки не встигла повноцінно відновитися після п’ятничної перемоги на коронній 800-метрівці.  

    dsc_0043_01
    Орися Дем'янюк випередила Тетяну Петлюк

    Чоловічий біг на 1500 м виграв з результатом 3.47,54 Олег Каяфа, який нині представляє Київщину. На дистанції 3000 м з перешкодами перемогла львів’янка Оксана Райта (вона встановила особистий рекорд – 10.13,68), у чоловіків – її земляк Костянтин Коляда, котрий теж продемонстрував найкращий результат у кар’єрі (8.47,88).

    На 60-метрівці з бар’єрами прогнозовано перемогла представниця Київщини Анна Плотицина, котра пробігла дистанцію за 8,24, випередивши на чотири сотих секунди киянку Ганну Чубковцову.

    Заміна ґрандам

    Проте головна інтрига заключного дня (та й змагань уцілому) закручувалася навколо стрибків у висоту. Щоб зробити змагання ще привабливішими, організатори відсунули їх на самий край програми і проводили суперечку чоловіків і жінок одночасно. Лише сектори були по різні боки манежу. Власне, на ці змагання глядацькі місця заповнилися найбільше – відсотків на 60.

    І хоч головна увага була прикута до жінок, чоловіки цього разу виступили теж доволі яскраво. І то за умови, що чемпіон світу-2013 Богдан Бондаренко і торішній переможець «Діамантової ліги» Андрій Проценко чемпіонат пропускали. Основна боротьби розгорнулася між Андрієвим земляком з Херсона Андрієм Ковальовим і львів’янином Вадимом Кравчуком. Переміг із пристойним результатом 2,27 метра Ковальов, а Кравчук повторив особистий рекорд 2,24 м і став другим.

    Вадим був близьким до того, щоб підкорити планку на висоті 2,30 м, але йому трохи не пощастило. Попри те львів’янин запам’ятався емоційністю, зарядженістю на боротьбу і небезуспішними спробами запалити публіку. Він має з чим порівнювати, адже не так давно виставляв у себе в соцмережах показове відео з Німеччини, на якому він за неймовірної підтримки місцевих вболівальників стрибнув на 2,24 м вперше в кар’єрі.

    «Молодець, давай налаштовуйся на літній сезон, я на тебе розраховую», - підбадьорив Кравчука після вітального рукостискання головний тренер збірної України В’ячеслав Тиртишник.

    1 з 34
    на весь екран згорнути
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Проміння слави. Як Ярослава Магучих ефектно виграла чемпіонат України (фото)
    Іван Вербицький

    «Хотілося залишити у голові гарний розбіг»

    А кульмінацією змагань стала жіноча «висота». На жаль, пропустити змагання вирішила віце-чемпіонка світу-2017 Юлія Левченко. Та навіть за її відсутності боротьба вийшла доволі яскравою. Хоча й фаворитка перемогла доволі впевнено. Першою з числа потенційних суперниць Ярослави Магучих випала донеччанка Юлія Чумаченко, яка з результатом 1,89 м виграла боротьбу за бронзу в Оксани Окунєвої, але Ірині Геращенко, яка стрибнула на 1,93 м, програла.

    Врешті, чинна віце-чемпіонка світу і рекордсменка планети серед юніорів Магучих, підкоривши з першої спроби 1,95 м, залишилася в секторі одна і потім потішила глядачів більш високими стрибками, взявши з другої спроби 1,98 і 2,01 м. Від штурму власного національного рекорду (2,02 м) Ярослава вирішила відмовитися і відразу потрапила в кільце численних прихильників.

    Після численних фото і автографів Магучих прокоментувала свій виступ «Главкому».  

    - Дуже задоволена тим, як виступила і взагалі самим фактом приїзду на чемпіонат України, - каже Ярослава. – Приємно, що реклама подіяла і на наших змаганнях було доволі багато глядачів. Зізнаюся, що під час зборів на початку січня в мене була думка, щоб внутрішній чемпіонат пропустити. Але потім порадилися з тренером Тетяною Степановою і вирішили виступити. Все ж варто іноді змагатися й удома, привертати до нашого виду спорту більшу увагу. В червні також збираюся стартувати на літньому чемпіонаті України в Луцьку, який буде відбірним на Олімпіаду. Маю надію, що там теж збереться багато вболівальників.   

    - Наразі ваша серія перемог виглядає, мов психологічна атака на суперниць.

    - Їм не варто про це думати. Мені тренер завжди каже, щоб на інших уваги не звертала. Навіть коли була молодшою і програвала Марії Ласіцкене та Юлії Левченко, мене це не зачіпало, бо була сконцентрована на своєму стрибку, техніці і власних помилках.

    - Зараз ви зупинилися на висоті 2,01 м. Притримуєте найвищі результати до серйозніших стартів?

    - Зупинилася, бо трохи втомилася. Крім того, хотілося залишити у голові гарний розбіг. Це важливо психологічно, щоб на іншому старті відразу вийти, гарненько все розпочати і завершити. Наразі я збираю нагороди. Рік почався з великої кількості змагань і зараз я трошки втомилася. Але одначе налаштовуюся і намагаюся перемагати. Наступний старт планую наприкінці лютого в Норвегії. Там також збирається виступати Юля Чумаченко. Ми вже сказали одна одній: «До зустрічі».   

    Погляд тренера

    «Мене дуже втішив рівень проведення цих змагань, - підсумовує побачене впродовж трьох днів у Сумах наставник збірної України з легкої атлетики В’ячеслав Тиртишник. – Глядачів стало більше, ніж у минулі роки. Проте найбільше тішить рівень результатів. Як почали у четвер з чотирьох особистих рекордів у чотирьох фіналах, так продовжили у наступні дні. Окрасою, звісно, стали змагання зі стрибків у висоту. Ярослава блискуче впоралася з висотою 2,01 м і, думаю, за потреби стрибнула б і вище. Хлопці теж молодці. Не дивлячись на те, що не було Бондаренка і Проценка, Ковальов і Кравчук показали високі стрибки і характер. Це дає нам підстави сподіватися, що на Олімпіаді матимемо повний комплект (по три) висотників як серед жінок, так і серед чоловіків. Причому не лише учасників, а претендентів на нагороди.

    dsc_0217_01
    В'ячеслав Тиртишник і Вадим Кравчук

    Серед інших переможців чемпіонату України відзначив би високий результат Вікторії Ратникової в бігу на 60 метрів. Сергій Никифоров і Владислав Мазур дуже непогано стрибнули у довжину. В бігу на 400 метрів підтвердив свої претензії на лідерство Іван Будзинський. Стабільний високий міжнародний рівень у стрибках з жердиною впродовж кількох змагань показує Яна Гладійчук. Дуже цікавою була боротьба в жіночому багатоборстві, які виграла Аліна Шух».

    За словами пана Тиртишника, відміна через спалах епідемії коронавірусу чемпіонату світу в китайському Нанкіні вплинула не стільки на підготовку спортсменів, скільки на їхній бойовий дух. «Якби внутрішня першість була відбірною на світову, була б інша мотивація», - констатує тренер.    

    Впродовж найближчого тижня провідні українські легкоатлети матимуть змогу відпочити й трохи перезавантажити сили. «Правда, метальники їдуть на загальний навчально-тренувальний збір у турецьку Анталію буквально зараз, 23 лютого, - каже В’ячеслав Тиртишник. – Стрибуни і спринтери відбувають на збори 1, 5 і 7 березня в різні частини земної кулі – Південну Африку, Туреччину, Італію, Іспанію. Чимало спортсменів готуються за індивідуальним графіком. Поступово підготовка до Олімпіади в Токіо виходить на фінішну пряму».

    Іван Вербицький, «Главком»

     Читайте також: Атлетка Аліна Шух: Коментуючи мої виступи, сестра передає особливі, зрозумілі лише нам знаки


    Богдан Бондаренко Юлія Левченко чемпіонат України Андрій Проценко Оксана Окунєва стрибки у висоту легка атлетика Аліна Шух Сергій Никифоров Владислав Мазур Анна Плотицина Олексій Поздняков Ярослава Магучих В'ячеслав Тиртишник Юлія Чумаченко Ганна Чубковцова Тетяна Петлюк-Дячок Олександр Малосилов Андрій Ковальов Вікторія Ратникова Олег Каяфа Тетяна Степанова Тетяна Кайсен Ірина Геращенко (легкоатлетка) Яна Гладійчук Іван Будзинський Марія Сіней Кирило Приходько Орися Дем’янюк Оксана Райта Костянтин Коляда
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ