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    Одеська школярка зайняла друге місце на міжнародній олімпіаді з географії

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    Одеська школярка зайняла друге місце на міжнародній олімпіаді з географії

    Варвара Чернова обійшла півтори сотні юних знавців географії

    Учениця Одеської школи №35 Варвара Чернова зайняла друге місце на міжнародній олімпіаді з географії, яка проходить зараз в таїландському місті Канчабурі.

    Про це повідомили в міському департаменті освіти і науки.

    В олімпіаді брали участь 156 юних знавців з 39 країн світу. Україну представили чотири десятикласника, в тому числі одеситка Варвара.

    Програма олімпіади передбачала виконання учнями теоретичних і практичних завдань про географічну оболонку Землі: геосферу, гідросферу, атмосферу і астросферу. Крім того, проводився конкурс дослідницьких проектів між групами, сформованими з учасників різних країн.

    Варвару Чернову готувала вчитель Надія Бандурко.

    Джерело: Думская

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