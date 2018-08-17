Одеська школярка зайняла друге місце на міжнародній олімпіаді з географії
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Варвара Чернова обійшла півтори сотні юних знавців географії
Учениця Одеської школи №35 Варвара Чернова зайняла друге місце на міжнародній олімпіаді з географії, яка проходить зараз в таїландському місті Канчабурі.
Про це повідомили в міському департаменті освіти і науки.
В олімпіаді брали участь 156 юних знавців з 39 країн світу. Україну представили чотири десятикласника, в тому числі одеситка Варвара.
Програма олімпіади передбачала виконання учнями теоретичних і практичних завдань про географічну оболонку Землі: геосферу, гідросферу, атмосферу і астросферу. Крім того, проводився конкурс дослідницьких проектів між групами, сформованими з учасників різних країн.
Варвару Чернову готувала вчитель Надія Бандурко.
Джерело: Думская