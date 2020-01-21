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    Більш 20 000 цукерок роздали одеситам за ялинки

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    Більш 20 000 цукерок роздали одеситам за ялинки

    В Одесі триває акція зі збору новорічних ялинок і їх обміну на солодощі

    В Одесі триває акція зі збору новорічних ялинок і їх обміну на солодощі.

    Станом на 20 січня 2020 року одесити принесли в пункти прийому близько 20-ти тисяч хвойних дерев. Про це під час брифінгу повідомила заступниця директора департаменту міського господарства Наталія Мостовських.

    Як зазначила заступниця директора, найбільшу кількість ялинок здають у спальних районах міста.

    «Ми вже роздали 20 тисяч цукерок, і процес обміну ялинок на солодощі триває. Якщо люди будуть активно здавати хвойні, то ми продовжимо акцію і в лютому», - зазначила Наталія Мостовських.

    З пунктів прийому ялинок двічі на тиждень самоскидами дерева відвозять у розсадник КП «Міськзелентрест», де за допомогою спеціальної техніки їх перетворюють на тирсу.

    Комунальники використовуватимуть цю тирсу у вигляді добрив для вирощування нових зелених насаджень.

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