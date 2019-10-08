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    Новини

    Одеські правоохоронці на гарячому викрили іноземця, який обікрав автомобіль місцевої жительки

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    Одеські правоохоронці на гарячому викрили іноземця, який обікрав автомобіль місцевої жительки

    Серед білого дня зловмисник ножицями пошкодив замок водійських дверцят, проник до салону транспортного засобу та вкрав сумку з документами

    Втекти з місця вчинення злочину чоловіку завадили правоохоронці. 44-річного громадянина однієї з країн Закавказзя було затримано, а знаряддя злочину та викрадене майно - вилучено.

    Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    Наразі його протиправні дії кваліфіковано за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють правопорушника на можливу причетність до скоєння аналогічних злочинів.


    Досудове розслідування триває.

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