Одеські правоохоронці на гарячому викрили іноземця, який обікрав автомобіль місцевої жительки



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Серед білого дня зловмисник ножицями пошкодив замок водійських дверцят, проник до салону транспортного засобу та вкрав сумку з документами

Втекти з місця вчинення злочину чоловіку завадили правоохоронці. 44-річного громадянина однієї з країн Закавказзя було затримано, а знаряддя злочину та викрадене майно - вилучено.

Про це інформує пресслужба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

Наразі його протиправні дії кваліфіковано за ч.1 ст.185 Кримінального кодексу України. Поліцейські перевіряють правопорушника на можливу причетність до скоєння аналогічних злочинів.





Досудове розслідування триває.