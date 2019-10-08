У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)
За попередніми даними, жінку переїхав потяг
У понеділок, 7 жовтня, в Києві недалеко від вулиці Привокзальної, на території Дарницького залізничного депо було виявлено труп жінки. Обезголовлене тіло лежало на рейках.
Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.
Як з'ясували правоохоронці, труп жінки виявили працівники депо. Вони відразу ж викликали поліцію і «швидку», але лікарі були безсилі: жінка отримала травми несумісні з життям.
Попередньо, жінку переїхав потяг і відрізав їй голову. Особа загиблої встановлена. Їй близько 45 років. У неї знайшли посвідчення співробітника «Укрзалізниці».
На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи.
Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.