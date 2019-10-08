У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Жахливу знахідку виявили на території Дарницького залізничного депо Фото: Інформатор

За попередніми даними, жінку переїхав потяг

У понеділок, 7 жовтня, в Києві недалеко від вулиці Привокзальної, на території Дарницького залізничного депо було виявлено труп жінки. Обезголовлене тіло лежало на рейках.

Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.

Як з'ясували правоохоронці, труп жінки виявили працівники депо. Вони відразу ж викликали поліцію і «швидку», але лікарі були безсилі: жінка отримала травми несумісні з життям.

Попередньо, жінку переїхав потяг і відрізав їй голову. Особа загиблої встановлена. Їй близько 45 років. У неї знайшли посвідчення співробітника «Укрзалізниці».

На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи.

Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.