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    У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)

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    Жахливу знахідку виявили на території Дарницького залізничного депо - У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)
    Жахливу знахідку виявили на території Дарницького залізничного депо
    Фото: Інформатор

    За попередніми даними, жінку переїхав потяг

    У понеділок, 7 жовтня, в Києві недалеко від вулиці Привокзальної, на території Дарницького залізничного депо було виявлено труп жінки. Обезголовлене тіло лежало на рейках.

    Виклик на лінію екстрених служб надійшов близько 17:00. Про це повідомляє Інформатор.

    Як з'ясували правоохоронці, труп жінки виявили працівники депо. Вони відразу ж викликали поліцію і «швидку», але лікарі були безсилі: жінка отримала травми несумісні з життям.

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    У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)
    У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)
    У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)
    У залізничному депо в Києві знайшли обезголовлене тіло жінки (фото, відео)
    Фото: Інформатор

    Попередньо, жінку переїхав потяг і відрізав їй голову. Особа загиблої встановлена. Їй близько 45 років. У неї знайшли посвідчення співробітника «Укрзалізниці».

    На місці працювали екіпажі патрульної поліції, медики та слідчо-оперативні групи.

    Подробиці інциденту мають з'ясувати правоохоронці.

    Національна поліція України Київ Укрзалізниця смерть потяг жінка
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