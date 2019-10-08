Зведений загін поліцейських Вінниччини вирушив на Схід України



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7 жовтня, в рамках чергової ротації, вінницькі поліцейські відправились у відрядження на Схід України для виконання службових обов’язків

Понад тридцять поліцейських зі структурних підрозділів поліції Вінниччини змінять своїх колег на Сході України, де поліцейські забезпечують охорону публічної безпеки та виконують інші службові завдання з самого початку бойових дій.

Про це інформує пресслужба ГУ НП у Вінницькій області, повідомляє «Главком».

Заступник начальника обласного главку поліції Руслан Мороз зазначив, що завдання для поліцейських залишаються незмінними – захист прав і свобод громадян, протидія злочинності, підтримання правопорядку і безпеки у місці дислокації, а також на блок-постах.

Провести бійців у чергове відрядження прийшли не лише рідні та друзі, а й вихованці обласного центру соціально-психологічної реабілітації. В рамках Всеукраїнської акції «Шануй захисника України» ювенальні поліцейські обласного главку разом з дітками підготували для бійців зворушливі янголи–обереги.

Янголи, зроблені з любов’ю дитячими руками, оберігатимуть наших вояків від усього лихого.





Поліцейські подякували дітям за подарунки та пообіцяли, що подолають усі труднощі заради миру та спокою в Україні.



