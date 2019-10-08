У Черкаській області знайшли вбитим співробітника військкомату



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Загинув офіцер зв’язку Черкаського обласного військкомату Едуард Станчук

На тілі чоловіка виявили ножове поранення у груди

У Черкаській області вбито співробітника військового комісаріату. Тіло чоловіка виявили в автомобілі. Про це повідомили в правоохоронних органах, пише УНН.

У селі Свидівок неподалік насосної станції був виявлений автомобіль Chrysler на іноземній реєстрації, у салоні якого був труп чоловіка. Встановлено, що покійний був 1987 року народження та працював у Черкаському військоматі.

На тілі виявлено проникаюче ножове поранення у груди. Автомобіль має механічні ушкодження в передній частині кузова від зіткнення з деревом. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

Нагадаємо, 5 жовтня у багатоповерховому житловому будинку в Мар'їнці Донецької області стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – чоловік і жінка. Як визначили слідчі, загиблими є подружжям – 51- річний чоловік та 49-річна жінка. Попередньо, між ними виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе із дружиною.