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    У Черкаській області знайшли вбитим співробітника військкомату

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    Загинув офіцер зв&rsquo;язку Черкаського обласного військкомату Едуард Станчук - У Черкаській області знайшли вбитим співробітника військкомату
    Загинув офіцер зв’язку Черкаського обласного військкомату Едуард Станчук

    На тілі чоловіка виявили ножове поранення у груди

    У Черкаській області вбито співробітника військового комісаріату. Тіло чоловіка виявили в автомобілі. Про це повідомили в правоохоронних органах, пише УНН.

    У селі Свидівок неподалік насосної станції був виявлений автомобіль Chrysler на іноземній реєстрації, у салоні якого був труп чоловіка. Встановлено, що покійний був 1987 року народження та працював у Черкаському військоматі.

    На тілі виявлено проникаюче ножове поранення у груди. Автомобіль має механічні ушкодження в передній частині кузова від зіткнення з деревом. Розпочато досудове розслідування за ст. 115 ККУ (умисне вбивство).

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    Нагадаємо, 5 жовтня у багатоповерховому житловому будинку в Мар'їнці Донецької області стався вибух. Внаслідок інциденту загинули двоє людей – чоловік і жінка. Як визначили слідчі, загиблими є подружжям – 51- річний чоловік та 49-річна жінка. Попередньо, між ними виникла сварка через ревнощі. Чоловік дістав боєприпас та підірвав себе із дружиною.

    вбивство військомат військові розслідування Черкащина
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