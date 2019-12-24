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    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики

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    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики

    Вихованці Одеських спортшкіл №1 і №3 вибороли медалі кількох турнірів зі спортивної акробатики

    З 14 по 17 грудня 2019 року у Львові відбулися чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів і міжнародний турнір «LVIV OPEN CUP - 2019» зі спортивної акробатики.

    Одесу на змаганнях представили спортивно-акробатичні пари комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.
    Так, на чемпіонаті України вихованці спортшколи Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова посіли 2 місце (категорія 12-18 років); на міжнародному турнірі «LVIV OPEN CUP - 2019» Микита Нікітін і Микита Лукахін - 1 місце (категорія 15 і старше), Аріна Бєляєва і Маргарита Цюрупа - 2 місце (категорія 15 і старше).

    Також з 16 по 21 грудня 2019 року у Львові проходив відкритий Всеукраїнський турнір заслуженого тренера України О.Ф. Чернявого зі спортивної акробатики.

    У чемпіонаті взяли участь 400 спортсменів з України, Молдови та Польщі.

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    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики

    Одесу на змаганнях представили вихованці комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 та №3, завоювавши при цьому призові місця.

    КДЮСШ №1:

    • Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 1 місце (категорія 11-16 років);
    • Емілія Семкова, Валерія Тодорова і Богдана Радзівілова - 1 місце (з юнацького розряду);
    • Дмитро Кальчев -1 місце (в індивідуальних вправах);
    • Лев Григоренко-Ворник і Василина Расщупкіна - 2 місце (по ІІІ спортивному розряду);
    • Артем Лукахін і Артур Аллояров - 2 місце (категорія 11-16 років).

    КДЮСШ №3:

    • Софія Пуздрач - 1 місце (індивідуальна програма);
    • Варвара Мартинюк, Максим Головенко - 3 місце (у змішаних парних вправах);
    • Ксенія Кучеренко, Кіра Баранчук, Ганна Старудубовська - 2 місце (у жіночих групових вправах).

    Переможцям і призерам турнірів були вручені пам'ятні медалі, кубки та грамоти.

    спорт діти чемпіонат України одесити
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