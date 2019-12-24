Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики



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Вихованці Одеських спортшкіл №1 і №3 вибороли медалі кількох турнірів зі спортивної акробатики

З 14 по 17 грудня 2019 року у Львові відбулися чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів і міжнародний турнір «LVIV OPEN CUP - 2019» зі спортивної акробатики.

Одесу на змаганнях представили спортивно-акробатичні пари комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.

Так, на чемпіонаті України вихованці спортшколи Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова посіли 2 місце (категорія 12-18 років); на міжнародному турнірі «LVIV OPEN CUP - 2019» Микита Нікітін і Микита Лукахін - 1 місце (категорія 15 і старше), Аріна Бєляєва і Маргарита Цюрупа - 2 місце (категорія 15 і старше).

Також з 16 по 21 грудня 2019 року у Львові проходив відкритий Всеукраїнський турнір заслуженого тренера України О.Ф. Чернявого зі спортивної акробатики.

У чемпіонаті взяли участь 400 спортсменів з України, Молдови та Польщі.

Одесу на змаганнях представили вихованці комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 та №3, завоювавши при цьому призові місця.

КДЮСШ №1:

Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 1 місце (категорія 11-16 років);

Емілія Семкова, Валерія Тодорова і Богдана Радзівілова - 1 місце (з юнацького розряду);

Дмитро Кальчев -1 місце (в індивідуальних вправах);

Лев Григоренко-Ворник і Василина Расщупкіна - 2 місце (по ІІІ спортивному розряду);

Артем Лукахін і Артур Аллояров - 2 місце (категорія 11-16 років).

КДЮСШ №3:

Софія Пуздрач - 1 місце (індивідуальна програма);

Варвара Мартинюк, Максим Головенко - 3 місце (у змішаних парних вправах);

Ксенія Кучеренко, Кіра Баранчук, Ганна Старудубовська - 2 місце (у жіночих групових вправах).

Переможцям і призерам турнірів були вручені пам'ятні медалі, кубки та грамоти.