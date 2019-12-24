Одеські спортсмени стали переможцями та призерами турнірів зі спортивної акробатики
Вихованці Одеських спортшкіл №1 і №3 вибороли медалі кількох турнірів зі спортивної акробатики
З 14 по 17 грудня 2019 року у Львові відбулися чемпіонат України зі спортивної акробатики серед юніорів і міжнародний турнір «LVIV OPEN CUP - 2019» зі спортивної акробатики.
Одесу на змаганнях представили спортивно-акробатичні пари комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1.
Так, на чемпіонаті України вихованці спортшколи Айгюль Аллоярова і Вікторія Волкова посіли 2 місце (категорія 12-18 років); на міжнародному турнірі «LVIV OPEN CUP - 2019» Микита Нікітін і Микита Лукахін - 1 місце (категорія 15 і старше), Аріна Бєляєва і Маргарита Цюрупа - 2 місце (категорія 15 і старше).
Також з 16 по 21 грудня 2019 року у Львові проходив відкритий Всеукраїнський турнір заслуженого тренера України О.Ф. Чернявого зі спортивної акробатики.
У чемпіонаті взяли участь 400 спортсменів з України, Молдови та Польщі.
Одесу на змаганнях представили вихованці комплексних дитячо-юнацьких спортивних шкіл №1 та №3, завоювавши при цьому призові місця.
КДЮСШ №1:
- Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 1 місце (категорія 11-16 років);
- Емілія Семкова, Валерія Тодорова і Богдана Радзівілова - 1 місце (з юнацького розряду);
- Дмитро Кальчев -1 місце (в індивідуальних вправах);
- Лев Григоренко-Ворник і Василина Расщупкіна - 2 місце (по ІІІ спортивному розряду);
- Артем Лукахін і Артур Аллояров - 2 місце (категорія 11-16 років).
КДЮСШ №3:
- Софія Пуздрач - 1 місце (індивідуальна програма);
- Варвара Мартинюк, Максим Головенко - 3 місце (у змішаних парних вправах);
- Ксенія Кучеренко, Кіра Баранчук, Ганна Старудубовська - 2 місце (у жіночих групових вправах).
Переможцям і призерам турнірів були вручені пам'ятні медалі, кубки та грамоти.