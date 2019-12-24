Новорічно-різдвяні святкування стартували в Одесі



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Новий рік і Різдво Христове в Одесі: ярмарки, фестивалі, творчі проєкти, благодійні акції, концерти, спектаклі та масові гуляння

Новорічні та різдвяні святкування в Одесі цього року триватимуть з 15 грудня 2019 року по 19 січня 2020 року. Про головні заходи святкування поінформувала на сьогоднішній апаратній нараді в одеській мерії директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Так, на Приморському бульварі 19 грудня традиційно відкрився ярмарок, який триватиме до 19 січня. Тут жителі і гості міста зможуть скуштувати ласощі і різноманітні страви, придбати подарунки, сувеніри, сфотографуватися в оформленій у новорічному стилі фотозоні. Святковий ярмарок функціонує також на Кримському бульварі в Суворовському районі міста.

25 грудня о 12:00 в Літньому театрі Міського саду представлять традиційний проєкт «Європейське Різдво», у рамках якого відбудеться відкриття I фестивалю хорового і ансамблевого співу «Вогонь Різдва горить, палає, колядка поміж всіх лунає». Учасники фестивалю виконають різдвяні, духовні піснеспіви та колядки. Гала-концерт фестивалю пройде 28 грудня 2019 року о 12:00 у Кафедральному соборі Пресвятої Діви Марії (вул. Катерининська, 33).

27 і 28 грудня в Одеському зоопарку проведуть новорічне свято для відвідувачів у компанії аніматорів, діда Мороза, Снігуроньки, Сніговика. На відвідувачів чекають ігри, конкурси, вікторини, хоровод навколо ялинки та інше. Початок заходів - о 12:00.

28 грудня о 14:00 в Міському саду відбудеться концертний вечір, присвячений святкуванню Різдва Христового. У програмі: дитяча театральна постановка, майстер-класи, ігри та конкурси для дітей, колядки, різдвяний концерт.

28-29 грудня відвідувачі парку Шевченка зможуть стати учасниками новорічного фестивалю-ярмарку «Новорічні подарунки». Для дітей підготовлені інтерактив, анімаційні програми, конкурси та солодкі подарунки. Святкування стартують об 11:00.

У ніч з 31 грудня на 1 січня відбудеться зустріч Нового 2020 року на Думській площі. Гостям свята представлять святкову програму в новій концепції - яскраву, із застосуванням 3D мапінгу, світлових проєкцій, а також з виступами популярних артистів, розіграшем новорічних подарунків. Прихід Нового року ознаменується святковим феєрверком. Святкування розпочнуться о 21:00.

1 січня о 16:00 юних одеситів запрошують на Думську площу на святкову розважальну програму: виступи творчих колективів, конкурси, вікторини, роздавання подарунків і розваги з веселими аніматорами. На святі виступлять учасники новорічного фікс-шоу, кавер-бенд Lucky Band, проєкту «Голос. Діти». Також діти зможуть помилуватися яскравим світловим шоу на будівлі одеської мерії.

У період новорічних канікул для дітей пільгових категорій буде організовано відвідування новорічних вистав у театрах Одеси.

З нагоди святкування Різдва Христового 5-6 лютого об 11:00 в парку Шевченка розпочнеться фестиваль «Щедре Різдво», 7 січня о 14:00 в Міському саду - фестиваль «Різдво на Дерибасівській». У рамках фестивалю заплановані: конкурс колядок, святковий концерт, ярмарок виробів народних умільців України, безкоштовне частування кутею, конкурс на кращий калач з дегустацією, ігри та розваги.

Святкові новорічно-різдвяні заходи пройдуть у всіх районах міста.

8 січня о 19:00 одесити і гості міста зможуть помилуватися яскравим видовищем - барвистим парадом Різдвяних трамваїв на Старосінній площі.

На завершення святкування Нового року і Різдва Христового 19 січня на міських пляжах будуть організовані Водохресні купання.

Програма святкування