Заступник міністра молоді і спорту: Проблеми з затримкою фінансування спортсменів були тимчасовими



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Володимир Шумілін звинуватив керівників окремих федерацій, а найперше керівника ФЛАУ Гоцула в свідомому роздмухуванні конфлікту

Заступник міністра культури, молоді і спорту Володимир Шумілін, котрий відповідає у відомстві власне за спорт, у відповідь на звернення керівників чотирьох федерацій повідомив, що труднощі з затримкою фінансування були тимчасовими і наразі вони вже усунені.

Крім того, за словами пана Шуміліна, окрім представників чотирьох згадуваних федерацій, ніхто невдоволення не проявляв і як доказ надав скани відомостей, у яких старші тренери збірних з різних видів спорту не мають зауважень стосовно умов проведення учбово-тренувальних зборів.

«Ситуація з фінансуванням спорту останні дні змусила напружитись багатьох, - написав Володимир Шумілін. – Стрес-тест на монолітність спортивна спільнота України здала на 99%. Зі 160-ти національних федерацій інформацію щодо тимчасових проблем із фінансуванням практично всі сприйняли з розумінням. Тим більш, що і міністерство, й особисто міністр Володимир Бородянський тримають ситуацію під 100% контролем.

Проте зазначу, що витримали не всі... Не дарма кажуть, що справжня сутність людей проявляється у важкі моменти. Але це вже інша історія, та вона не заслуговує на увагу.

Не дивлячись на те, що сьогодні фінансування вже поновлюється, міністерство постійно моніторить ситуацію зі спортсменами збірних команд, котрі знаходяться за межами країни на змаганнях та зборах. Ми підтримуємо телефонний зв'язок із тренерами та просимо їх одразу нас інформувати у випадку форс-мажорів.

Ми впевнені: те, що відбувається, ніяк не вплине на якісну підготовку до Олімпійських Ігор 2020 року, та найближчим часом все повернеться до планового режиму».