Одеські спортсмени стали переможцями Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики
Вихованці Одеської спортшколи №1 успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики
З 5 по 8 лютого 2020 року в Миколаєві проходив відкритий XXXVIII Всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики, присвячений пам'яті М. Ксенофонтова.
У турнірі взяли участь 300 спортсменів з 16-ти міст України.
Одесу на змаганні представили вихованці відділення спортивної акробатики комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Одеські спортсмени показали високий рівень підготовки, зайнявши такі призові місця:
- Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 1 місце (категорія 11-16 років);
- Артур Аллояров і Артем Лукахін - 1 місце (категорія 11-16 років);
- Даша Венгржановська, Руслана Парфентьєва, Варвара Пан - 1 місце (категорія 11-16 років);
- Ольга Івакіна і Аліна Аллоярова - 2 місце (категорія КМС).
Переможцям і призерам турніру вручили кубки, пам'ятні медалі та грамоти.