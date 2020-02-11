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    Одеські спортсмени стали переможцями Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики

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    Одеські спортсмени стали переможцями Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики

    Вихованці Одеської спортшколи №1 успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі спортивної акробатики

    З 5 по 8 лютого 2020 року в Миколаєві проходив відкритий XXXVIII Всеукраїнський турнір зі спортивної акробатики, присвячений пам'яті М. Ксенофонтова.

    У турнірі взяли участь 300 спортсменів з 16-ти міст України.

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    Одеські спортсмени стали переможцями Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики
    Одеські спортсмени стали переможцями Всеукраїнського турніру зі спортивної акробатики

    Одесу на змаганні представили вихованці відділення спортивної акробатики комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №1. Одеські спортсмени показали високий рівень підготовки, зайнявши такі призові місця:

    • Ліна Бакаленко і Максим Килівник - 1 місце (категорія 11-16 років);
    • Артур Аллояров і Артем Лукахін - 1 місце (категорія 11-16 років);
    • Даша Венгржановська, Руслана Парфентьєва, Варвара Пан - 1 місце (категорія 11-16 років);
    • Ольга Івакіна і Аліна Аллоярова - 2 місце (категорія КМС).

    Переможцям і призерам турніру вручили кубки, пам'ятні медалі та грамоти.

    спорт одесити
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