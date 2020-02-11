Зеленський призначив державні стипендії 16 спортсменам
Володимир Зеленський призначив держстипендії призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор
Розмір стипендій становить три, три з половиною та чотири прожиткових мінімуми
Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.
Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.
Розмір стипендій становить три, три з половиною та чотири прожиткових мінімуми, тобто приблизно від 3,5 тис. до 8,7 тис. гривень.
Стипендії призначені:
- Антонюку Володимиру - чемпіону ХІІ, ХІІІ і XV літніх Паралімпійських ігор з футболу;
- Балдинюк Вікторії - чемпіонці ХІХ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;
- Бистревському Денису - срібному призеру ХХІ, ХХІІ і ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з плавання;
- Бойка Геннадія - чемпіону XIV і XV літніх Паралімпійських ігор з плавання;
- Брік Валентині - бронзовій призерці літніх XIV Паралімпійських ігор з волейболу сидячи;
- Головцу Андрію - чемпіону XIV літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики;
- Головко Марії - срібній призерці ХХ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;
- Доценку Івану - чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футболу;
- Залевському Дмитру - чемпіону XIV літніх Паралімпійських ігор з плавання;
- Зинов'єву Євгену - чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футлолу;
- Кулику Миколі - срібному призеру ХХІІ і ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;
- Литвиновій Анастасії - чемпіону XXI літніх Дефлімпійських ігор з плавання;
- Пономарьову Денису - чемпіону ХІІ і ХІІІ літніх Паралімпійських ігор з футболу;
- Прохорчуку Олександру - чемпіону ХХ і ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор з волейболу;
- Терещук Олександрі - чемпіонці XXI та XXII літніх Дефлімпійських ігор з волейболу.
Стипендія також призначена бронзовій призерці Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганні Ризатдіновій.