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    Зеленський призначив державні стипендії 16 спортсменам

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    Володимир Зеленський призначив держстипендії призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор - Зеленський призначив державні стипендії 16 спортсменам
    Володимир Зеленський призначив держстипендії призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

    Розмір стипендій становить три, три з половиною та чотири прожиткових мінімуми

    Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

    Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

    Розмір стипендій становить три, три з половиною та чотири прожиткових мінімуми, тобто приблизно від 3,5 тис. до 8,7 тис. гривень.

    Стипендії призначені:

    • Антонюку Володимиру - чемпіону ХІІ, ХІІІ і XV літніх Паралімпійських ігор з футболу;
    • Балдинюк Вікторії - чемпіонці ХІХ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;
    • Бистревському Денису - срібному призеру ХХІ, ХХІІ і ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з плавання;
    • Бойка Геннадія - чемпіону XIV і XV літніх Паралімпійських ігор з плавання;
    • Брік Валентині - бронзовій призерці літніх XIV Паралімпійських ігор з волейболу сидячи;
    • Головцу Андрію - чемпіону XIV літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики;
    • Головко Марії - срібній призерці ХХ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;
    • Доценку Івану - чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футболу;
    • Залевському Дмитру - чемпіону XIV літніх Паралімпійських ігор з плавання;
    • Зинов'єву Євгену - чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футлолу;
    • Кулику Миколі - срібному призеру ХХІІ і ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;
    • Литвиновій Анастасії - чемпіону XXI літніх Дефлімпійських ігор з плавання;
    • Пономарьову Денису - чемпіону ХІІ і ХІІІ літніх Паралімпійських ігор з футболу;
    • Прохорчуку Олександру - чемпіону ХХ і ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор з волейболу;
    • Терещук Олександрі - чемпіонці XXI та XXII літніх Дефлімпійських ігор з волейболу.

    Стипендія також призначена бронзовій призерці Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганні Ризатдіновій.

    спорт плавання стипендія Володимир Зеленський президент
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