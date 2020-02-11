Зеленський призначив державні стипендії 16 спортсменам



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Володимир Зеленський призначив держстипендії призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор

Розмір стипендій становить три, три з половиною та чотири прожиткових мінімуми

Президент України Володимир Зеленський призначив державні стипендії 16 чемпіонам і призерам Олімпійських, Паралімпійських та Дефлімпійських ігор.

Відповідний указ опублікований на сайті глави держави.

Розмір стипендій становить три, три з половиною та чотири прожиткових мінімуми, тобто приблизно від 3,5 тис. до 8,7 тис. гривень.

Стипендії призначені:

Антонюку Володимиру - чемпіону ХІІ, ХІІІ і XV літніх Паралімпійських ігор з футболу;

Балдинюк Вікторії - чемпіонці ХІХ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;

Бистревському Денису - срібному призеру ХХІ, ХХІІ і ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з плавання;

Бойка Геннадія - чемпіону XIV і XV літніх Паралімпійських ігор з плавання;

Брік Валентині - бронзовій призерці літніх XIV Паралімпійських ігор з волейболу сидячи;

Головцу Андрію - чемпіону XIV літніх Паралімпійських ігор з легкої атлетики;

Головко Марії - срібній призерці ХХ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;

Доценку Івану - чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футболу;

Залевському Дмитру - чемпіону XIV літніх Паралімпійських ігор з плавання;

Зинов'єву Євгену - чемпіону XV літніх Паралімпійських ігор з футлолу;

Кулику Миколі - срібному призеру ХХІІ і ХХІІІ літніх Дефлімпійських ігор з легкої атлетики;

Литвиновій Анастасії - чемпіону XXI літніх Дефлімпійських ігор з плавання;

Пономарьову Денису - чемпіону ХІІ і ХІІІ літніх Паралімпійських ігор з футболу;

Прохорчуку Олександру - чемпіону ХХ і ХХІІ літніх Дефлімпійських ігор з волейболу;

Терещук Олександрі - чемпіонці XXI та XXII літніх Дефлімпійських ігор з волейболу.

Стипендія також призначена бронзовій призерці Олімпійських ігор з художньої гімнастики Ганні Ризатдіновій.