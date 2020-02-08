Канадійська діаспора зажурилася через малоросійство української спортивної влади



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Діаспора в Канаді вважає неприпустимою поїздку українських гімнасток до РФ

Юке б’ють на сполох

Скандальні заяви міністра культури на спорту пана Бородянського про необхідність відвідин спортсменами Росії та не менш скандальна поведінка українських гімнасток обурила світове українство.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Дерюгіна пояснила, навіщо везе збірну до Москви

Президент Конгресу українців Канади (КУК) Олександра Хичій висловила глибоке занепокоєння ганебною легалізацією спортивного заробітчанства у державі-агресорі.

Свою позицію вона окреслила у відкритому листі до даного міністра.

«Конгрес українців Канади, який представляє інтереси 1,4-мільйонної української громади Канади перед канадським урядом та суспільством, вважає участь Національної збірної команди України з художньої гімнастики на ран-прі в Москві 7-9 лютого 2020 р., про яку нам стало відомо з заяви Федерації гімнастики України та низки українських ЗМІ, неприпустимою», - зазначає Хичій.

Голова КУК вважає, що поїздки українських спортивних команд до РФ «це - образа воїнів, які віддали життя та здоров’я, захищаючи Україну від російського ворога».

«Оскільки Федерація гімнастики та інші спортивні федерації фінансуються державним бюджетом України, закликаємо Вас вжити відповідних заходів, щоб зупинити участь команди в цьому Гран-прі та запевнити, щоб подібні явища не повторювалися в майбутньому», - наголосила президент КУК.

Лист також має співадресата, це міністр іноземних справ України Вадим Пристайко. Але поки жодної офіційної реакції щодо даного листа не було.

Джерело: Главком СПОРТ