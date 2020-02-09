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    Шоу-биз

    Сергей Притула показал, как готовился к первому полуфиналу нацотбора на Евровидение-2020

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    Сергей Притула показал, как готовился к первому полуфиналу нацотбора на Евровидение-2020
    Сергей Притула

    За три часа до начала Национального отбора на личной странице звезды в инстаграме появилось фото, сделанное в разгар подготовки к прямому эфиру

    На фотографии видно, что Сергей Притула в довольно хорошем настроении. В его руках вся необходимая гарнитура. Вместо делового костюма на ведущем простой теплый свитер. Фэшн-перевоплощение у него еще впереди.

    «Микрофон, «петличка» для подстраховки, «ушной» микрофон для обратной связи с режиссером и редактором и несколько Гб информации в голове. До первого полуфинала национального отбора на Евровидение 2020 готов! Теперь на грим, переодеться и в прямой эфир!» – написал Притула.

    Стоит отметить, что зрители хорошо помнят, каким выдался прошлогодний Нацотбор. Тогда немало хейтеров обвиняли ведущего в непрофессионализме и даже называли виновником того, что Украина отказалась от участия в Евровидении-2019.

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    Сергей Притула показал, как готовился к первому полуфиналу нацотбора на Евровидение-2020
    Сергей Притула показал, как готовился к первому полуфиналу нацотбора на Евровидение-2020

    Именно поэтому фоловеры уже успели напомнить о громких скандалах, высказав пожелание шоумену в комментариях. На один из советов «не спрашивать, кому принадлежит Крым», Сергей Притула красноречиво отреагировал: «тогда адресуйте свою просьбу судьям. Это во-первых. А во-вторых, ни я, ни судьи не ставили победительнице никаких преград. Она сама решила не подписывать контракт с общественным вещателем. И в-третьих, перестаньте нести мантру «музыка – это не политика». Музыка, спорт, религия – это политика! Но будьте спокойны, в этом году в нацотборе с политикой разобрались еще до конкурса. Наслаждайтесь музыкой!»

    спорт знаменитости Евровидение Крым Украина религия политика музыка
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