Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука



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Вихованці одеської спортшколи №17 завоювали медалі на Всеукраїнських змаганнях «Київські вогні» зі стрільби з лука

З 25 по 28 жовтня 2019 року в Києві відбулися Всеукраїнські змагання «Київські вогні» зі стрільби з лука.

У змаганнях взяли участь 130 спортсменів у складі 12 команд з 11 областей України.

Одесу на турнірі представляли вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.

За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли призові місця, зокрема: