Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука
Вихованці одеської спортшколи №17 завоювали медалі на Всеукраїнських змаганнях «Київські вогні» зі стрільби з лука
З 25 по 28 жовтня 2019 року в Києві відбулися Всеукраїнські змагання «Київські вогні» зі стрільби з лука.
У змаганнях взяли участь 130 спортсменів у складі 12 команд з 11 областей України.
Одесу на турнірі представляли вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.
За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли призові місця, зокрема:
- Поліна Ткаченко - 1 місце;
- Дарія Карагяур - 2 місце;
- Георгій Попов - 3 місце.