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    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука

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    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука

    Вихованці одеської спортшколи №17 завоювали медалі на Всеукраїнських змаганнях «Київські вогні» зі стрільби з лука

    З 25 по 28 жовтня 2019 року в Києві відбулися Всеукраїнські змагання «Київські вогні» зі стрільби з лука.

    У змаганнях взяли участь 130 спортсменів у складі 12 команд з 11 областей України.

    Одесу на турнірі представляли вихованці Комплексної дитячо-юнацької спортивної школи №17.

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    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука
    Одеські спортсмени успішно виступили на Всеукраїнському турнірі зі стрільби з лука

    За підсумками змагань одеські спортсмени зайняли призові місця, зокрема:

    • Поліна Ткаченко - 1 місце;
    • Дарія Карагяур - 2 місце;
    • Георгій Попов - 3 місце.
    спорт стрільба з лука одесити
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