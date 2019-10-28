В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
Одеські школярі з Київського району стали переможцями фінального етапу міської молодіжної спартакіади «Патріот»
24-25 жовтня 2019 року в Одесі відбувся фінальний етап міської молодіжної спартакіади «Патріот» у рамках Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» .
Організатори спартакіади: управління з фізичної культури та спорту, департамент освіти та науки й відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради.
Цей захід проводився з метою пропаганди та посилення військово-патріотичного виховання, підвищення престижу військової служби у підростаючого покоління, а також популяризації здорового способу життя.
У змаганнях взяли участь представники всіх районів Одеси.
Команди, до складу яких увійшли по 5 дівчаток і 5 хлопчиків - учні загальноосвітніх шкіл Одеси, боролися за кубок переможця в п'яти видах спорту:
- плавання (естафета 25х4);
- стрільба з пневматичної гвинтівки;
- біг на 100 метрів;
- біг на 1000 метрів.
- силова підготовка:
- підтягування на високій перекладині (хлопці);
- вис на перекладині (дівчатка).
За результатами спартакіади, місця в турнірній таблиці розподілилися таким чином:
- Київський район - 1 місце;
- Малиновський район - 2 місце;
- Суворовський район - 3 місце;
- Приморський район - 4 місце.
Переможці та призери спартакіади були нагороджені пам'ятними медалями, грамотами та кубком.