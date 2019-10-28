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    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»

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    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»

    Одеські школярі з Київського району стали переможцями фінального етапу міської молодіжної спартакіади «Патріот»

    24-25 жовтня 2019 року в Одесі відбувся фінальний етап міської молодіжної спартакіади «Патріот» у рамках Міської цільової програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді міста Одеси «Я - одесит, патріот України» .

    Організатори спартакіади: управління з фізичної культури та спорту, департамент освіти та науки й відділ мобілізаційної та оборонної роботи Одеської міської ради.

    Цей захід проводився з метою пропаганди та посилення військово-патріотичного виховання, підвищення престижу військової служби у підростаючого покоління, а також популяризації здорового способу життя.

    У змаганнях взяли участь представники всіх районів Одеси.

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    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»
    В Одесі назвали переможців міської молодіжної спартакіади «Патріот»

    Команди, до складу яких увійшли по 5 дівчаток і 5 хлопчиків - учні загальноосвітніх шкіл Одеси, боролися за кубок переможця в п'яти видах спорту:

    • плавання (естафета 25х4);
    • стрільба з пневматичної гвинтівки;
    • біг на 100 метрів;
    • біг на 1000 метрів.
    • силова підготовка:
    • підтягування на високій перекладині (хлопці);
    • вис на перекладині (дівчатка).

    За результатами спартакіади, місця в турнірній таблиці розподілилися таким чином:

    • Київський район - 1 місце;
    • Малиновський район - 2 місце;
    • Суворовський район - 3 місце;
    • Приморський район - 4 місце.

    Переможці та призери спартакіади були нагороджені пам'ятними медалями, грамотами та кубком.

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