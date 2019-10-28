В Одесі нагородили викладачів мистецьких навчальних закладів



Розсилка ВІДПРАВИТИ

У 21-й школі естетичного виховання юні одесити навчаються музичної, хореографічної, театральної, художньої майстерності

У Муніципальному театрі духової музики ім. О. Саліка відбулося вшанування педагогів шкіл естетичного виховання міста Одеси.

В Одесі працює 21 школа естетичного виховання, у яких дітей навчають виконавського і художнього мистецтва.

«Наше завдання - виховуючи дітей, розвивати їх таланти і ростити музикантів, художників, хореографів, культурних і загалом - інтелігентних людей. Ми вдячні педагогам, які вкладають свої сили і майстерність у виховання дітей. І роблять це з великою любов'ю, піклуючись про культурний розвиток Одеси», - сказала директорка департаменту культури та туризму Одеської міської ради Тетяна Маркова.

Кращим педагогам вручені почесні нагороди міста.

Так, Почесним знаком Одеського міського голови «Подяка» нагороджені:

викладач по класу фортепіано ДМШ № 11 Віра Плешакова;

викладач відділу духових та ударних інструментів ДМШ № 4 В'ячеслав Карауш.

Почесним знаком Одеського міського голови «Трудова слава» відзначена викладач ДМШ № 8 Віра Семенюк.

Також кращим педагогам були вручені Почесні грамоти виконавчого комітету та департаменту культури та туризму Одеської міської ради.

Музичним подарунком для присутніх на торжестві став виступ оркестру «Black sea orkestrа» під керівництвом Олесі Пістової.