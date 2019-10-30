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    Вінничанин посів перше місце у Всеукраїнському турнірі з дзюдо

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    Вінничанин посів перше місце у Всеукраїнському турнірі з дзюдо

    25-27 жовтня у Львові відбувся відкритий Всеукраїнський турнір з дзюдо «LVIV JUDO OPEN – 2019»

    У змаганнях взяли участь 10 вихованців міської дитячо-юнацької спортивної школи №5, які здобули: одне – І місце та одне – ІІ місце.

    Чемпіоном змагань став Володимир Дніпровський. Срібним призером – Рашад Гулузаде.

    На даний час в міській дитячо-юнацькій спортивній школі можна займатись 6 видами спорту: 3 з яких олімпійські: дзюдо, боротьба вільна та важка атлетика, та 3 не олімпійські: боротьба самбо, сумо та пауерліфтинг. Адміністративно-побутовий корпус МДЮСШ №5 розміщений за адресую: вулиця Хлібна, 1.

    спорт дзюдо вінничани
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