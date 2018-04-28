Одеським каштанам зроблять щеплення

Дерева прищеплять від мінуючої молі

Працівники КП «Міськзелентрест» почали прищеплювати каштани спеціальної вакциною від мінуючої молі. Як розповіли на підприємстві, для введення ін'єкції в судинну тканину дерева робиться отвір, ліки розходяться, потрапляючи всередину листя, які стають неїстівними для мінуючої молі. Внаслідок даної процедури личинка вмирає. Каштани,



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Дерева прищеплять від мінуючої молі

Працівники КП «Міськзелентрест» почали прищеплювати каштани спеціальної вакциною від мінуючої молі.

Як розповіли на підприємстві, для введення ін'єкції в судинну тканину дерева робиться отвір, ліки розходяться, потрапляючи всередину листя, які стають неїстівними для мінуючої молі. Внаслідок даної процедури личинка вмирає.

Каштани, яким зроблять щеплення, ростуть по вулицях: Розумовської (парна, непарна сторони, від Прохоровского скверу до №№58-49), Катерининської (від вулиці Малій Арнаутській - парна, непарна сторони - до №№2, 2), Генуезької, Академіка Корольова (парна, непарна сторони, від пл. Незалежності до вул. Архітекторській), Інглезі (парна, непарна сторони, від вул. Варненської до вул. Космонавтів), Космонавтів (парна, непарна сторони, від вул. Інглезі до вул. Генерала Петрова) , бульвару Жванецького (від №2 по вул. Преображенській до №5 по вул. Софіївській), Приморському бульвару і С тарою Одесі (зелена зона в межах будинків №№1-3 і по вул. Гоголя, 1-5).

Всього вакцину отримають 999 каштанів. Роботи проведуть в чотири етапи до 18 серпня.

Мінуюча міль є небезпечним шкідником каштанів. Гусениці живуть і харчуються всередині листя, що призводить до знищення листяного покриву дерев і завдає істотної шкоди міським посадкам каштана. Розмір шкоди, викликаної цим видом шкідників, в Європі обчислюється сотнями мільйонів євро в рік, що ставить питання доцільності культивування кінського каштана в містах. Наноситься гусеницями шкоду призводить до того, що крони каштана не забезпечують деревах достатнього накопичення поживних речовин, а взимку це сприяє вимерзання.