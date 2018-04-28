В Одесі будинки просто зникають у проваллях: фото жахливих зсувів

Вже 10 років на Одещині у курортному місті Чорноморськ, зсувається земля. Дороги та розколоті навпіл будинки, серед яких дорогі котеджі, ідуть під землю. Ситуація погіршується, проте місцева влада запевняє, що ситуація під контролем.

У 2016 році через зсуви ґрунту елітні котеджі поступово перетворювались на руїни. Особливо виразною була ситуація на вулиці Морській, яка на першій лінії від берега моря. У 2018 році всі будинки вже просто зникли у проваллі. Зараз найближчою до моря стала вулиця Приморська. І зсуви тепер дісталися її. Тільки-но тут наступає тиша, одразу чути, як



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Вже 10 років на Одещині у курортному місті Чорноморськ, зсувається земля. Дороги та розколоті навпіл будинки, серед яких дорогі котеджі, ідуть під землю. Ситуація погіршується, проте місцева влада запевняє, що ситуація під контролем.

У 2016 році через зсуви ґрунту елітні котеджі поступово перетворювались на руїни. Особливо виразною була ситуація на вулиці Морській, яка на першій лінії від берега моря.

У 2018 році всі будинки вже просто зникли у проваллі. Зараз найближчою до моря стала вулиця Приморська. І зсуви тепер дісталися її. Тільки-но тут наступає тиша, одразу чути, як тріщать сусідні дорогі оселі.

Вулиця Морська, Одеса, 2016 рік

Ще 4 місяці тому місцеві жителі залюбки сиділи на бетонній лаві поблизу схилу. А тепер ця частина вулиці обвалилась у прірву. Пані Валентина живе поруч, небезпечні розколи за 10 років дійшли й до її оселі. Від городу господині залишилось два клаптики, а в будинку постійно риплять цвяхи. І поки жителі Приморської спостерігають, як щодня зростають обвали та зсуви, місцева влада запевняє: ситуація – під контролем.

«На укріплення берегу додатково виділили 5 мільйонів гривень. Зараз тут продовжують будувати кам'яну дамбу і встановлюють залізні палі», – написав мер Чорноморська Валерій Хмельнюк у Facebook.

Ця конструкція мала б зупинити зсуви і руйнування будинків. Але не на вулиці Приморській. Там проблему може вирішити лише правильне встановлення дренажу, який має збирати зайву воду з ґрунту і не дасть йому руйнуватися. Проте на це грошей не знайшлося.

Експерти ж запевняють: теперішні зсуви вже на фінальній стадії. Але коли припиняться, спрогнозувати не може.

«Там проводяться роботи, і від цього залежить тривалість цього заключного етапу. Я можу сказати: те, що робиться – вкрай безграмотно, неефективно як з технічної, так і з економічної точки зору. Так ніхто у світі не робить», - прокоментував спеціаліст із берегоукріплення Юрій Верба.

Взимку людям навіть хотіли відключити газ, бо труба в нестійкому ґрунті – це бомба сповільненої дії. Проте до людей прислухались та проклали нові, тепер вже наземні комунікації. І далі проблему обіцяють вирішити на високому рівні.

Зсуви Одеси, 2018 рік

«Сьогодні ми затвердили відповідний пакет документів, щодо подачі до Кабміну і отримання коштів з резервного фонду Кабміну», – стверджує губернатор Одеської області Максим Степанов.

Наразі справа лише за грошима, а їх треба 155 мільйонів гривень. І доки всі чекають на кошти, суперечки щодо причини такого руйнівного зсуву грунту не стихають. Одні запевняють: це через незаконне хаотичне будівництво котеджів на першій лінії берегу, які в результаті пішли під землю. Інші переконані: це просто ґрунтові води, які розмивають землю. А тим часом будівлі продовжують тріщати. І гарантій, що вони таки зможуть лишитися на своїх місцях, ніхто дати не може .

Джерело: 24 канал