В Одесі трамвай зійшов з рейок і влетів у стовп (фоторепортаж)
- 27 Квiтня, 17:26
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Розсилка
В Лузанівці сталося моторошне ДТП
Одесі трамвай №1 врізався в стовп, в результаті чого постраждали люди. За словами очевидців, аварія сталася близько 14:00 між зупинками «Сортувальна» і «Лузанівка».
У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що трамвай зійшов з рейок через каменю, який опинився під колесами вагона. У зв'язку з подією тимчасово перестали курсувати трамвайні маршрути №1 і №7. На місці працюють фахівці КП «ОГЕТ» і патрульна поліція.
За інформацією прес-служби патрульної поліції Одеської області, в результаті події постраждали 2 людини, їх доставили в лікарню.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за останні 30 років в Одесі придбано три десятки трамваїв.
Джерело: Пушкинская.net