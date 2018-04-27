В Одесі трамвай зійшов з рейок і влетів у стовп (фоторепортаж)

В Лузанівці сталося моторошне ДТП

Одесі трамвай №1 врізався в стовп, в результаті чого постраждали люди. За словами очевидців, аварія сталася близько 14:00 між зупинками «Сортувальна» і «Лузанівка». У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що трамвай зійшов з рейок через каменю, який опинився під колесами вагона. У зв'язку з подією



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В Лузанівці сталося моторошне ДТП

Одесі трамвай №1 врізався в стовп, в результаті чого постраждали люди. За словами очевидців, аварія сталася близько 14:00 між зупинками «Сортувальна» і «Лузанівка».

У прес-службі КП «Одесміськелектротранс» повідомили, що трамвай зійшов з рейок через каменю, який опинився під колесами вагона. У зв'язку з подією тимчасово перестали курсувати трамвайні маршрути №1 і №7. На місці працюють фахівці КП «ОГЕТ» і патрульна поліція.

За інформацією прес-служби патрульної поліції Одеської області, в результаті події постраждали 2 людини, їх доставили в лікарню.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що за останні 30 років в Одесі придбано три десятки трамваїв.

Джерело: Пушкинская.net