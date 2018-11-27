Одеський порт прийняв рекордну кількість екскурсантів



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Статистика за 2018 рік

За неповні 11 місяців поточного року в порту проведено 154 екскурсії, на яких побували 4463 людини. Це практично в півтора рази більше, ніж за аналогічний період рекордного 2016 року, коли порт гостинно прийняв 2936 екскурсантів.

Про це інформує прес-служба адміністрації Одеського порту, повідомляє «Главком».

Менеджери відділу туризму відзначають, що новий рекорд був встановлений в умовах, коли в самий пік туристичного сезону з технічних причин був закритий найбільш популярний екскурсійний маршрут порту під назвою «Стежкою маячника» - по рейдових молах до підніжжя Воронцовського маяка.

«Наш порт з року в рік відвідує все більше гостей, що сприймають підприємство не тільки як найбільший транспортний вузол, а й як головну пам'ятку міста, - коментує начальник адміністрації порту Ігор Ткачук. - І це не тільки екскурсанти, а й десятки тисяч людей, які приходять на морвокзал, щоб зробити морську прогулянку на катері, або відвідати одну з численних виставок, або просто помилуватися, стоячи біля причалів, судами і як працюють портальні крани. В даний час розроблена і втілюється програма розвитку об'єктів туристичної інфраструктури на морському вокзалі, де відповідно до європейських стандартів повинні з'явитися нові точки громадського харчування, кіоски з сувенірами, лавки в тіні зелених насаджень, фонтани...»

Нагадаємо, що Одеський порт відноситься до категорії режимних підприємств і автобусні екскурсії його територією стали практикуватися відносно недавно - з жовтня 2007 року. За неповні 10 років порт став об'єктом паломництва туристів - учнів одеських шкіл та студентів вузів, які відпочивають з інших міст, учасників різних форумів, представників іноземних делегацій та ін. Найбільш популярні маршрути портом: «Одеський порт: вчора, сьогодні, завтра», « стежкою маячника »,« Сьоме небо »,« Музей порту ім. Ф. де-Волана »та ін. Крім того, з 2017 року ентузіасти організовують щорічні масові велопробіги на території підприємства з зупинками біля історичних будівель, пам'ятників і меморіальних дошок, під час яких можна прослухати міні-лекції про події минулих епох і зробити незабутнє фото.