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    У Харкові завершилася першість України з плавання серед юніорів. Результати

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    У Харкові завершилася першість України з плавання серед юніорів. Результати
    Фото: ФПУ

    Серед команд спортивних шкіл перемогу здобула харківська СДЮШОР «Спартак»

    Чемпіонат України  з плавання серед юніорів, який проходив 20-23 листопада у Харкові, завершився.

    Про це повідомляє офіційний сайт Федерації плавання України.

    У третій день чемпіонату змагання Владислав Бухов з м. Київ (тренери А. Хлопцов, О. Савіна) встановив новий юнацький рекорд України на дистанції 50 м вільним стилем – 22.73 с.

    У першій групі областей перемогу одержала команда Київської області, на другому – команда Дніпропетровської області, третє місце посіла команда Харківської області.

    Переможцем у другій групі стала команда Львівської області, на другому місці команда Волинської області, третє місце – у команди Миколаївської області.

    У третій групі переможцем стала команда Хмельницької області, друге місце виборола команда Кіровоградської області, на третьому – команда Закарпатської області.

    Серед команд спортивних шкіл і клубів місця розподілились наступним чином:

    1. СДЮШОР «Спартак», м. Харків;
    2. ДЮСШ «Схід», м. Бровари;
    3. ДЮСШ «Авангард», м. Кам’янське.

    Підсумковий протокол змагань

    Командні результати областей

    Харків чемпіонат України плавання рекорд
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