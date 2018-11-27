У Харкові завершилася першість України з плавання серед юніорів. Результати



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Фото: ФПУ

Серед команд спортивних шкіл перемогу здобула харківська СДЮШОР «Спартак»

Чемпіонат України з плавання серед юніорів, який проходив 20-23 листопада у Харкові, завершився.

Про це повідомляє офіційний сайт Федерації плавання України.

У третій день чемпіонату змагання Владислав Бухов з м. Київ (тренери А. Хлопцов, О. Савіна) встановив новий юнацький рекорд України на дистанції 50 м вільним стилем – 22.73 с.

У першій групі областей перемогу одержала команда Київської області, на другому – команда Дніпропетровської області, третє місце посіла команда Харківської області.

Переможцем у другій групі стала команда Львівської області, на другому місці команда Волинської області, третє місце – у команди Миколаївської області.

У третій групі переможцем стала команда Хмельницької області, друге місце виборола команда Кіровоградської області, на третьому – команда Закарпатської області.

Серед команд спортивних шкіл і клубів місця розподілились наступним чином:

1. СДЮШОР «Спартак», м. Харків;

2. ДЮСШ «Схід», м. Бровари;

3. ДЮСШ «Авангард», м. Кам’янське.

Підсумковий протокол змагань

Командні результати областей