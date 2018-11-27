У Харкові завершилася першість України з плавання серед юніорів. Результати
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Серед команд спортивних шкіл перемогу здобула харківська СДЮШОР «Спартак»
Чемпіонат України з плавання серед юніорів, який проходив 20-23 листопада у Харкові, завершився.
Про це повідомляє офіційний сайт Федерації плавання України.
У третій день чемпіонату змагання Владислав Бухов з м. Київ (тренери А. Хлопцов, О. Савіна) встановив новий юнацький рекорд України на дистанції 50 м вільним стилем – 22.73 с.
У першій групі областей перемогу одержала команда Київської області, на другому – команда Дніпропетровської області, третє місце посіла команда Харківської області.
Переможцем у другій групі стала команда Львівської області, на другому місці команда Волинської області, третє місце – у команди Миколаївської області.
У третій групі переможцем стала команда Хмельницької області, друге місце виборола команда Кіровоградської області, на третьому – команда Закарпатської області.
Серед команд спортивних шкіл і клубів місця розподілились наступним чином:
1. СДЮШОР «Спартак», м. Харків;
2. ДЮСШ «Схід», м. Бровари;
3. ДЮСШ «Авангард», м. Кам’янське.