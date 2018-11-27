З будівлі в центрі Одеси зірвався бетонний декор і пробив дірку в автомобілі (фото)



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З будинку на вулиці Грецькій, 26/28 відвалився фрагмент декору і впав на автомобіль, припаркований неподалік. Власник постраждалого авто має намір вимагати відшкодування

Інцидент стався 26 листопада, близько 10:30. Камінь, який відлетів від фасаду будівлі пробив дірку в даху автівки, яка стояла поруч.

Причому машині, яка стояла прямо під місцем обвалу, каже власник постраждалої іномарки, пощастило куди більше, пошкоджень нібито не було взагалі.

Він також сказав, що були рятувальники, склали акт, завтра він повинен у них його забрати і буде вимагати відшкодування у балансоутримувача будинку.

ОСББ тут немає, тому відповідати буде ЖКС.

Джерело: Пушкинская.net