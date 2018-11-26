У Чорноморську розвантажують «сигаретну» баржу: її охороняють автоматники
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Баржу зняли з мілини
Почалося розвантаження «сигаретної» баржі, яку в суботу таки зняли з мілини і відбуксирували в порт Чорноморськ.
Ліхтер стоїть на далекому причалі. Автокран вивантажує тюки з коробами, які укладають у велику фуру.
В'їзд в порт і сама баржа охороняються озброєними прикордонниками та працівниками СБУ.
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Нагадаємо, за нашою інформацією, на баржі знаходиться 10 тисяч коробів сигарет - 5 млн пачок.
Джерело: Думская