У Чорноморську розвантажують «сигаретну» баржу: її охороняють автоматники



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Баржу зняли з мілини

Почалося розвантаження «сигаретної» баржі, яку в суботу таки зняли з мілини і відбуксирували в порт Чорноморськ.

Ліхтер стоїть на далекому причалі. Автокран вивантажує тюки з коробами, які укладають у велику фуру.

В'їзд в порт і сама баржа охороняються озброєними прикордонниками та працівниками СБУ.

Нагадаємо, за нашою інформацією, на баржі знаходиться 10 тисяч коробів сигарет - 5 млн пачок.

Джерело: Думская