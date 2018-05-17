Одеський ветеринар погорів на хабарі $400

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Лікарю оголосили підозру в одержанні неправомірної вигоди

Слідчі прокуратури Одеської області спільно з працівниками Управління СБУ в області на одержанні неправомірної вигоди викрили співробітника Одеської регіональної служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на державному кордоні та транспорті.

Про це інформує прес-служба Одеської прокуратури, повідомляє «Главком».

Правоохоронці повідомили громадянину про підозру за ч. 3 ст. 368 КК України.

Так, лікар ветеринарної медицини прикордонного інспекційного пункту вимагав та одержав 400 доларів США від експедитора за видачу ветеринарного свідоцтва.

Наразі проводяться необхідні слідчі дії, вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу.

Крім того, правоохоронці перевіряють інформацію про систематичне вимагання неправомірної вигоди за оформлення дозвільних документів та причетність інших співробітників до вчинення правопорушення.