В одному з ресторанів Одеси сталася бійка зі стріляниною

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Кілька клієнтів почали битися, після чого один із них дістав травматичний пістолет і вистрілив у стелю

Ввечері в середу, 16 травня, в одеському ресторані Family Cafe, який знаходиться за адресою вулиця Вільямса, 62А стався конфлікт між відвідувачами.

Про це повідомляє місцеве видання «Думская».

Зазначається, що кілька клієнтів кафе почали битися, після чого один із них дістав травматичний пістолет і вистрілив у стелю.

На місце події прибула поліція, яка заспокоїла людей і відібрала зброю. В результаті інциденту ніхто не постраждав.

Як повідомлялося, у ніч на середу, 16 травня, в Києві на вулиці Мілютенка, 15А співробітники КП «Благоустрій» намагалися демонтувати автостоянку. При спробі заїзду важкої техніки сталася масова бійка з поліцією.