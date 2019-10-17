З Одеси відбув корабель Військово-морського флоту США
Завершився чотириденний візит корабля Військово-морського флоту США USS Porter (DDG-78) до України
Судно, що було пришвартоване в Одеському морському порту з 13 до 16 жовтня, прибуло у межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських взаємовідносин України з країнами-членами НАТО.
Про це інформує пресслужба УСБУ в Одеській області, повідомляє «Главком».
Це вже третій, з початку 2019 року, візит бойового корабля ВМС США до нашої країни. Присутність іноземного контингенту демонструє підтримку України з боку міжнародного співтовариства та є гарантією зміцнення колективної безпеки в акваторії Чорного моря.
Відповідно до програми візиту відбулись спільні тренування американського судна з Військово-Морськими Силами України. Також для іноземного екіпажу були проведені екскурсії визначними історичними місцями регіону та спортивні заходи.
За безпеку перебування корабля Військово-морського флоту США в акваторії Одеського морського порту відповідав Штаб Координаційної групи АТЦ при СБУ. На час іноземного візиту було проведено низку заходів із координації дій суб’єктів боротьби з тероризмом, спрямованих на попередження та нейтралізацію можливих протиправних дій.