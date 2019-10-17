З Одеси відбув корабель Військово-морського флоту США



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Завершився чотириденний візит корабля Військово-морського флоту США USS Porter (DDG-78) до України

Судно, що було пришвартоване в Одеському морському порту з 13 до 16 жовтня, прибуло у межах розширення міжнародного співробітництва та зміцнення партнерських взаємовідносин України з країнами-членами НАТО.

Про це інформує пресслужба УСБУ в Одеській області, повідомляє «Главком».

Це вже третій, з початку 2019 року, візит бойового корабля ВМС США до нашої країни. Присутність іноземного контингенту демонструє підтримку України з боку міжнародного співтовариства та є гарантією зміцнення колективної безпеки в акваторії Чорного моря.