ЗСУ збили ракету в небі над Одещиною

Ракету запустили з Криму

Окупанти намагалися вдарили по території України ракетою. Проте українські бійці зруйнували плани загарбників. Про це повідомив речник Одеської ОВА Сергій Братчук.

«Одещина. Ще один «Онікс» «мінуснули» наші військові. Вражини запустили ракету з тимчасово окупованого Криму», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, протягом 25-26 червня російські війська завдали масованих ракетних ударів по Україні, що стало одним із крупніших і найбільш скоординованих авіаударів за останні тижні. Шість російських ударних бомбардувальників Ту-22М3 злетіли з аеродрому Шайківка в Калузької області Росії, пролетіли над Смоленськом, а потім увійшли до повітряного простору Білорусі.

Коли літаки опинилися приблизно за 30 миль від кордону з Україною, вони випустили не менше 12 крилатих ракет, перш ніж повернутися в повітряний простір Росії.

Вчора рашисти вдарили надзвуковими крилатими ракетами Х-22 по ТРЦ у Кременчуку. У командуванні повітряних сил ЗСУ повідомили, що ракети запускали з дальніх бомбардувальників Ту- 22 М3 .



