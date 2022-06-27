Удар по Кременчуку. Стало відомо, які ракети і звідки випустила РФ

Площа загоряння у ТРЦ у результаті попадання ракети становить 10 тис. кв. м

Ракети були випущені із дальніх бомбардувальників

У торговельно-розважальний центр у Кременчуці російські окупанти влучили ракетами Х-22. Про це повідомляє Командування Повітряних сил ЗСУ.

Ракети були випущені із дальніх бомбардувальників Ту-22 М3.

Літаки рашистів злетіли з аеродрому Шайковка, а пуски здійснювалися з Курської області.

Нагадаємо, російські війська сьогодні, 27 червня, завдали ракетного удару по Кременчуку Полтавської області. Одна з ракет влучила в торгово-розважальний центр, в результаті є загиблі і поранені.

На даний момент відомо, як мінімум, про двох загиблих. Ще 20 осіб отримали поранення, дев'ять з них у важкому стані.

За даними ДСНС, площа загоряння – 10 тис. кв. м. Над ліквідацією пожежі працює 115 рятувальників, 18 одиниць техніки, один пожежний поїзд. Залучаються додаткові сили і засоби, ситуація складна.

Мер Кременчука Віталій Малецький закликав містян звертатися до мобільного пункту поліції, у разі, якщо вони втратили зв’язок з рідними, які перебували у місці влучання російської ракети.

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