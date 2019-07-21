Нардеп Гончаренко проходить до Ради, - екзит-пол



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Олексій Гончаренко

Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії «Слуга народу» Олександра Муконіна

Народний депутат Олексій Гончаренко перемагає на виборах до Верховної Ради по одномандатному округу №137 з центром в Подільському Одеської області.

Такі дані екзит-пол, проведеного службою «Український барометр», пише «Думская».

За даними опитування, Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії «Слуга народу» Олександра Муконіна - того підтримав 31% виборців.

Ще один діючий депутат, власник збанкрутілого «Імексбанку» Леонід Клімов набрав всього 12%.

Соціологи опитали 2081 людини на 40 ділянках.

Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.

225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.