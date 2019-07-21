Нардеп Гончаренко проходить до Ради, - екзит-пол
Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії «Слуга народу» Олександра Муконіна
Народний депутат Олексій Гончаренко перемагає на виборах до Верховної Ради по одномандатному округу №137 з центром в Подільському Одеської області.
Такі дані екзит-пол, проведеного службою «Український барометр», пише «Думская».
За даними опитування, Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії «Слуга народу» Олександра Муконіна - того підтримав 31% виборців.
Ще один діючий депутат, власник збанкрутілого «Імексбанку» Леонід Клімов набрав всього 12%.
Соціологи опитали 2081 людини на 40 ділянках.
Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00.
225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.
За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.