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    Нардеп Гончаренко проходить до Ради, - екзит-пол

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    Олексій Гончаренко - Нардеп Гончаренко проходить до Ради, - екзит-пол
    Олексій Гончаренко

    Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії «Слуга народу» Олександра Муконіна

    Народний депутат Олексій Гончаренко перемагає на виборах до Верховної Ради по одномандатному округу №137 з центром в Подільському Одеської області.

    Такі дані екзит-пол, проведеного службою «Український барометр», пише «Думская».

    За даними опитування, Гончаренко набрав 37% і обійшов представника партії «Слуга народу» Олександра Муконіна - того підтримав 31% виборців.

    Ще один діючий депутат, власник збанкрутілого «Імексбанку» Леонід Клімов набрав всього 12%.

    Соціологи опитали 2081 людини на 40 ділянках.

    Нагадаємо, сьогодні в Україні пройшли позачергові вибори народних депутатів Верховної Ради. Виборчі дільниці відкрилися о 08:00 і працювали до 20:00. 

    225 депутатів будуть обрані за партійними списками, ще 199 - за одномандатними округами.

    За даними ЦВК, станом на 16:00 явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

     Читайте також: В Раду проходять п'ять партій. Дані всіх екзит-полів (графіка)
    ЦВК вибори Олексій Гончаренко партії
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