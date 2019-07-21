У ЦВК уточнили дані щодо явки на вибори



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21 липня в Україні проходять парламентські вибори

За даними майже на всіх виборчих дільницях явка виборців склала 36,6%

На сайті Центральної виборчої комісії уточнили дані про явку на дострокових виборах до Верховної Ради станом на 16:00.

Так, явка в 197 округах з 199 склала 36,59%.

Як повідомлялося, станом на 12:00 явка становила менш як 20%.

Тим часом, громадянська мережа Опора опублікувала порівняльну таблицю, яка ілюструє явку виборців на виборах в Раду в 2012, 2014 і 2019 роках.

Згідно з інформацією, на 12:00 у західних областях в 2019 році явка виборців значно нижча, ніж на попередніх виборах: в 2014 році явка становила 19,5%, в 2012 році - 21,5%, а в цьому році - 15,2 %.

У центральних областях нинішня явка теж нижча, ніж в попередні роки: в 2012 році - 25,4%, 2014 року - 23,6%, а 2019 році - 20,9%.

У південних областях явка в 2019 році (22,1%) вища, ніж у 2014 році (20,0%), але нижча, ніж у 2012 році (23,6%).

Схожа ситуація з явкою в східних областях: нинішня явка (23,4%) вища, ніж у 2014 році (18,1%), але нижча, ніж у 2012 році (25,1%).

Як відомо, голосування триватиме до 20:00.

Також нагадаємо, що за даними «Опори» явка на позачергових виборах до Верховної Ради України у 2019 році найнижча із 2012 року.