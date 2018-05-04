Оновлений аеропорт Одеси запустять в 2019 році

На спорудження нової злітно-посадкової смуги аеропорту вже виділено 500 млн гривень

Реконструкцію міжнародного аеропорту «Одеса» планують повністю завершити в 2019 році.Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в четвер під час робочої поїздки в Одеську область. За його словами, на будівництво нової злітно-посадкової смуги вже виділено 500 млн грн, а Міністерство інфраструктури ініціювало



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На спорудження нової злітно-посадкової смуги аеропорту вже виділено 500 млн гривень

Реконструкцію міжнародного аеропорту «Одеса» планують повністю завершити в 2019 році.

Про це повідомив міністр інфраструктури України Володимир Омелян в четвер під час робочої поїздки в Одеську область.

За його словами, на будівництво нової злітно-посадкової смуги вже виділено 500 млн грн, а Міністерство інфраструктури ініціювало виділення ще 1,17 млрд грн на завершення робіт. Якщо ця ініціатива буде схвалена на засіданні Кабміну, наступну частину грошей виділять вже в червні-липні.

Нова смуга дозволить приймати більш важкі повітряні судна, включаючи Boeing-767. Очікується, що пасажиропотік в одеському аеропорту після реконструкції подвоїться.

Пасажирів обслуговуватимуть в новому термінальному комплексі, спроектованому іспанською компанією Ineco. Пропускна спроможність терміналу становитиме 1000 пасажирів на годину; в ньому буде 28 стійок реєстрації, 12 виходів на посадку і 4 аеромости.

Зараз міжнародний аеропорт «Одеса» обслуговує 1,5 млн пасажирів на рік, за останні 7 років цей показник зріс на 83%.

За період своєї діяльності ТОВ «Міжнародний аеропорт« Одеса »за станом на початок 2018 року нарахувало і виплатило на користь Одеської міськради дивіденди в сумі - 25,399 млн грн До бюджетів різних рівнів виплачено 177,252 млн грн податкових відрахувань.

Рейси з Одеси здійснюються за такими напрямами: Анкара, Батумі, Вільнюс, Дубай, Таллінн, Прага, Рига, Салоніки, Софія, Тіват. Анталія, Варшава, Відень, Київ, Стамбул, Тель-авів, Шарм-Ель-Шейх.