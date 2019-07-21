Опубліковано офіційні результати дослідження морської води на пляжах Одеси



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Управління Держпродпотребслужби рекомендує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах Лузанівки

За офіційним повідомленням ДУ «Одеський обласний лабораторний центр Міністерства охорони здоров'я України» проби морської води, відібрані 8 липня у визначених контрольних точках КП «Гідропарк «Лузанівка», не відповідають нормативним вимогам по санітарно-мікробіологичним показникам.

З метою недопущення погіршення епідеміологічної ситуації в оздоровчий період та профілактики захворювань, які передаються водним шляхом, Головне управління Держпродпотребслужби в Одеській області рекомендовує тимчасово утриматися від морського водокористування на пляжах КП «Гідропарк «Лузанівка», до особливого розпорядження.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у Малиновському районі Одеси почав працювати сучасний рентгендіагностичний комплекс.