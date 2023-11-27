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Падіння 100-метрової труби котельні в Одесі: без опалення десятки тисяч людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Падіння 100-метрової труби котельні в Одесі: без опалення десятки тисяч людей
Для роботи котелень потрібна не тільки наявність електроенергії, але й сталого водопостачання
фото з відкритих джерел

Одеса очікує на постачання обладнання

В Одесі жителі Пересипського району залишаються без опалення через серйозну аварію. Через негоду відбулося падіння 100-метрової труби на котельні великої потужності. Про це повідомили у пресслужбі мерії міста з посиланням на директора комунального підприємства  «Теплопостачання міста Одеси».

Зазначається, що наразі в Одесі 148 малих та квартальних котелень обладнані генераторами. Районні котельні, яких у місті сім, технологічно неможливо забезпечити генераторами через їх велику потужність. 

За словами директорки КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганни Позднякової, для альтернативного забезпечення живлення цих котелень спільно з Урядом Японії та ПРООН реалізується проект будівництва чотирьох електростанцій на базі газопоршневих установок загальною потужністю 29,7 МВт.

«Зараз розроблюється проєктна документація, Одеса очікує на постачання обладнання. На жаль, будівництво розпочнеться тільки наступного року. Для роботи котелень потрібна не тільки наявність електроенергії, але й сталого водопостачання. Через складні погодні умови та обриви електромереж  потужні насосні станції компанії «Інфоксводоканал» працювали нестабільно… Як наслідок, робота потужних районних котелень вимушено була призупинена», – наголосила вона.

Позднякова зазначила, що сьогодні відновлено роботу всіх котелень, окрім однієї, що постачає тепло мешканцям Пересипського району. Через шквальний вітер частина труби була пошкоджена.

«Наразі спільно з ДСНС та будівельними компаніями ведеться розбір завалів, здійснюються протиаварійні роботи. Працюємо без зупинки, позмінно. За прогнозами фахівців, запустити котельню можливо.  Більш детальна інформація – згодом», – додала вона.

Зазначимо, що загалом в Одесі чотири райони. У Пересипському мешкає понад 200 тис. людей.

Раніше повідомлялося, що в Одесі через негоду замерзли насмерть три особи.

Теги: Одеса негода прогноз погоди

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