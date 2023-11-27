Падіння 100-метрової труби котельні в Одесі: без опалення десятки тисяч людей

Для роботи котелень потрібна не тільки наявність електроенергії, але й сталого водопостачання

Одеса очікує на постачання обладнання

В Одесі жителі Пересипського району залишаються без опалення через серйозну аварію. Через негоду відбулося падіння 100-метрової труби на котельні великої потужності. Про це повідомили у пресслужбі мерії міста з посиланням на директора комунального підприємства «Теплопостачання міста Одеси».

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Зазначається, що наразі в Одесі 148 малих та квартальних котелень обладнані генераторами. Районні котельні, яких у місті сім, технологічно неможливо забезпечити генераторами через їх велику потужність.

За словами директорки КП «Теплопостачання міста Одеси» Ганни Позднякової, для альтернативного забезпечення живлення цих котелень спільно з Урядом Японії та ПРООН реалізується проект будівництва чотирьох електростанцій на базі газопоршневих установок загальною потужністю 29,7 МВт.

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«Зараз розроблюється проєктна документація, Одеса очікує на постачання обладнання. На жаль, будівництво розпочнеться тільки наступного року. Для роботи котелень потрібна не тільки наявність електроенергії, але й сталого водопостачання. Через складні погодні умови та обриви електромереж потужні насосні станції компанії «Інфоксводоканал» працювали нестабільно… Як наслідок, робота потужних районних котелень вимушено була призупинена», – наголосила вона.

Позднякова зазначила, що сьогодні відновлено роботу всіх котелень, окрім однієї, що постачає тепло мешканцям Пересипського району. Через шквальний вітер частина труби була пошкоджена.

«Наразі спільно з ДСНС та будівельними компаніями ведеться розбір завалів, здійснюються протиаварійні роботи. Працюємо без зупинки, позмінно. За прогнозами фахівців, запустити котельню можливо. Більш детальна інформація – згодом», – додала вона.

Зазначимо, що загалом в Одесі чотири райони. У Пересипському мешкає понад 200 тис. людей.

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Раніше повідомлялося, що в Одесі через негоду замерзли насмерть три особи.