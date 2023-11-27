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На одній з одеських котелень впала труба, місто без тепла (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
На одній з одеських котелень впала труба, місто без тепла (відео)
Частина труби димоходу у котельні впала на вулиці Паустовського
фото із соцмережі

Аварі сталася на одній з районних котелень великої потужності

В Одесі через складні погодні умови та перепади напруги електроенергії частково призупинено роботу крупних котелень. Про це повідомило КП «Теплопостачання міста Одеси». 

«У зв’язку із складними погодними умовами та, як наслідок, перепадами напруги електроенергії або повного припинення електропостачання вимушені тимчасово призупиняти роботу крупних районних котелень з метою запобігання подальших аварійних ситуацій та збереження сталого функціонування обладнання. Після відновлення стабільного електропостачання процес теплопостачання буде одразу пере запущено», – йдеться в повідомленні.

Голова Одеської обласної держадміністрації Олег Кіпер повідомив, що частково по місту Одеса через стрибки напруги вимикаються котельні ТМО, вмикають генератори.

Унаслідок сильного вітру на одній з районних котелень великої потужності сталася аварія – впала труба заввишки понад 100 м. Про це повідомляють одеські телеграм-канали.

Журналісти уточнили, що частина труби димоходу у котельні впала на вулиці Паустовського.

Мер Геннадій Труханов повідомив, що було відразу зібрано штаб на місці та всіх фахівців. «Наразі оцінюємо пошкодження та вже приступили до аварійних робіт. Вранці оцінимо масштаб пошкоджень та відпрацюємо план робіт, аби зробити все, щоб котельня якомога швидше почала працювати», – зазначив він.

Як повідомлялося, в Одеській області рятувальникам доводиться залучати БТРи для ліквідації наслідків негоди

Усі заклади освіти області переходять на дистанційну форму навчання. Дитячі садки та школи працюватимуть у режимі чергових груп.

В Одесі паралізовано рух громадського транспорту.

В Україні у зв’язку з погодними умовами створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення. У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Теги: снігопад Одеса негода аварія опалення

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