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Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет

Надія Карбунар
glavcom.ua
Снігове пекло на трасі Одеса – Рені: автобуси і машини змітає у кювет
На дорогах Одеської області працює 112 одиниць техніки
фото з відкритих джерел

30 авто, у тому числі 4 автобуси, працівники ДСНС врятували із заметів

На Одещині ліквідовують наслідки негоди. Рятувальники здійснили вже 30 виїздів. Із заметів продовжують звільняти автомобілі, повідомляє ДСНС України. Залучено 32 одиниці техніки та 110 рятувальників.

У кареті швидкої допомоги, яку зранку витягали зі снігових заметів та супроводжували підрозділи ДСНС, перебувала вагітна жінка. Наразі вона народжує в лікарні.

Трасу М-15 Одеса – Рені (на Бухарест) перекрито для всіх видів транспорту через сильний снігопад. Також діють обмеження для вантажівок на трасі М-05 Київ – Одеса. Про це повідомив заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм.

«Станом на зараз температура повітря від -1°С до +2°С. Іде дощ та сніг, який сягає до 40 см. Сильний північний вітер, пориви якого сягають до 30 м/с. На дорогах мокро, сніг та перемети (купи снігу, наметені вітром поперек шляхів).

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На дорогах Одеської області працює 112 одиниць техніки та 154 працівники.

Підрядники чистять дороги від снігу та обробляють протиожеледними матеріалами. Роботи не припиняються», – пояснив Найєм.

30 авто, у тому числі 4 автобуси, працівники ДСНС врятували із заметів. Також з доріг прибрали чотири дерева, що впали.

«На Одещині через негоду знеструмлено 116  населених пунктів в Ізмаїльському, Подільському та Одеському районах», – заявив Наєм.

Нагадаємо, в Україні погіршуються погодні умови. У зв’язку з цим створено Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах державного значення.

У разі виникнення надзвичайної ситуації на дорозі влада пропонує звертатися на цілодобову гарячу лінію: +38 067 400 60 80.

Крім того, через сильний вітер і снігопад обмежено в'їзд транспорту до Києва. 

Як повідомлялося, Одеську область також завалило снігом. Через негоду на дорогах почастішали випадки ДТП.

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Теги: Мустафа Найєм дороги Одеса машини рятувальники жінка снігопад повітря вітер

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