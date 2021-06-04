Під керівництвом Валерія Запорожана ОНМедУ потрапив до п’ятірки кращих медичних університетів України

Одеський національний медичний університет потрапив до топ-5 медуніверситетів України

Напередодні вступної кампанії – 2021, що стартує 1 липня, РБК-Україна склало рейтинг найбільших і найуспішніших медичних університетів України. Серед них назвало і Одеський медін.

ОНМедУ заснований у 1900 році, входить до Міжнародної асоціації університетів і до Міжнародного наукового комітету ЮНЕСКО. Університет об'єднує 7 факультетів, 60 кафедр і 48 клінічних баз. Із 1184 викладачів 695 – професори та кандидати наук. Навчаються 6,5 тисячі студентів, включно з іноземними студентами з 53 країн світу.

Ректор університету – академік НАМН України, лауреат Держпремії в галузі науки і техніки, доктор медичних наук, професор, заслужений винахідник України Валерій Запорожан.

«ОНМедУ – один із найбільш технологічних і прогресивних медуніверситетів України. ОНМедУ першим у країні перейшов на англійську мову викладання, створив університетську клініку. Лідер із розвитку симуляційної медицини», – йдеться в рейтингу.

Зокрема, в медіні майбутніх лікарів навчають за допомогою сучасних роботів, які повністю імітують справжніх пацієнтів. На симуляторах студенти відпрацьовують діагностику, реанімацію, навички лапароскопічних операцій. Після закінчення університету випускники готові до будь-яких клінічних ситуацій.

В університеті працює онлайн-бібліотека, що є частиною глобальної наукової мережі. Студенти мають доступ до шести тисяч найменувань із бібліотечних фондів кращих світових університетів, зокрема Стенфордського і Єльського університетів.

Серед почесних докторів ОНМедУ – вчені з університетів Великої Британії, Німеччини, Литви, Франції, Італії, Швейцарії та інших країн.

Цього року медін проводить набір на спеціальності «Медицина», «Стоматологія», «Фармація, промислова фармація». Вартість навчання залежить від спеціалізації та становить 16,6 – 41,4 тис. грн на рік.

Нагадаємо, нещодавно в ОНМедУ розказали про терміни й особливості вступної кампанії – 2021 року, про вимоги до абітурієнтів і переваги навчання.