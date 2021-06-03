Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей

Фото: Поліція та Центр тестування при МОЗ

Поліція повідомляє про 20 студентів, які вдалися до махінацій

Поліція повідомляє про 20 студентів, які вдалися до махінацій

На махінаціях попалися студенти-медики, які підробляли документи та відправляли на іспити інших

В Ужгороді викрили махінації під час складання іспиту в медичному університеті. Десятки студентів-медиків підробили документи й відправили складати іспит замість себе іншу людину. Про це повідомляє поліція області та Центр тестування при МОЗ.

2 червня майбутні лікарі-стоматологи по всій Україні складали іспит «Крок 2». В Ужгородському національному університеті іспит складали 120 студентів, частину з них спіймали на махінаціях.

За даними Центру тестування, 35 студентів залучили до махінації за винагороду інтернів і колишніх випускників університетів. Поліція повідомляє про 20 студентів, яких спіймали на фальсифікаціях.

Вони переклеювали фото в паспорті людини, яка мала складати іспит, на світлину підставної особи. Тобто іспит складали одні люди, але результат зараховувався іншим студентам.

Підробку документів помітили співробітники Центру тестування й повідомили про це поліції. Правоохоронці зазначили, що перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація університету.

Наразі поліція Закарпаття відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу – підробка документів. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.