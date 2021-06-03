  1. Головна
  2. Новини
рус
    Новини

    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Поліція повідомляє про 20 студентів, які вдалися до&nbsp;махінацій - Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей
    Поліція повідомляє про 20 студентів, які вдалися до махінацій
    Фото: Поліція та Центр тестування при МОЗ

    На махінаціях попалися студенти-медики, які підробляли документи та відправляли на іспити інших

    В Ужгороді викрили махінації під час складання іспиту в медичному університеті. Десятки студентів-медиків підробили документи й відправили складати іспит замість себе іншу людину. Про це повідомляє поліція області та Центр тестування при МОЗ.

    2 червня майбутні лікарі-стоматологи по всій Україні складали іспит «Крок 2». В Ужгородському національному університеті іспит складали 120 студентів, частину з них спіймали на махінаціях.

    За даними Центру тестування, 35 студентів залучили до махінації за винагороду інтернів і колишніх випускників університетів. Поліція повідомляє про 20 студентів, яких спіймали на фальсифікаціях.

    Вони переклеювали фото в паспорті людини, яка мала складати іспит, на світлину підставної особи. Тобто іспит складали одні люди, але результат зараховувався іншим студентам.

    1 з 6
    на весь екран згорнути
    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей
    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей
    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей
    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей
    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей

    Підробку документів помітили співробітники Центру тестування й повідомили про це поліції. Правоохоронці зазначили, що перевіряють, чи причетні до махінацій викладачі та адміністрація університету.

    Наразі поліція Закарпаття відкрила кримінальну справу за ч. 3 ст. 358 Кримінального кодексу – підробка документів. Санкція статті передбачає обмеження або позбавлення волі до 5 років.

    Теги: шахрайство Закарпаття медицина студенти документи Ужгород поліція
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Студенти-медики в Ужгороді відправляли на іспити інших людей