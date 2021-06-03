Covid-19 в Україні: вчора виявили ще 2,5 тисячі нових хворих
Найбільше нових хворих виявили у Києві – понад 500 осіб
За минулу добу в Україні виявлено 2581 нових хворих на коронавірус. Серед них – 122 дитини та 129 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.
Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 1 059 осіб.
Від ускладнень хвороби вчора померли 102 людини.
Одужало за минулу добу 9 405 осіб.
За добу протестовано:
- методом ПЛР – 26 468 осіб,
- методом ІФА – 11 308 осіб,
- експрес-тестами – 20 953 особи.
За весь час пандемії в Україні:
- захворіло – 2 209 417 осіб;
- одужало – 2 072 091 особа;
- летальних випадків – 50 959;
- проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.
За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.
Також у Міністерстві охорони здоров’я назвали перелік симптомів при Covid-19, через які варто зв'язатись з лікарем або викликати швидку. Також у МОЗ радять не витрачати кошти на противірусні препарати, оскільки вони не запобігають Covid-19.
Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.
Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.