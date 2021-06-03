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    Covid-19 в Україні: вчора виявили ще 2,5 тисячі нових хворих

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    Українські лабораторії вчора зробили 58 729 тестів на коронавірус - Covid-19 в Україні: вчора виявили ще 2,5 тисячі нових хворих
    Українські лабораторії вчора зробили 58 729 тестів на коронавірус
    Фото: Вінницька ОДА

    Найбільше нових хворих виявили у Києві – понад 500 осіб

    За минулу добу в Україні виявлено 2581 нових хворих на коронавірус. Серед них – 122 дитини та 129 медпрацівників. Про це повідомляє Міністерство охорони здоров’я.

    Також за минулу добу з діагнозом ковід або підозрою на нього було госпіталізовано 1 059 осіб.

    Від ускладнень хвороби вчора померли 102 людини.

    Одужало за минулу добу 9 405 осіб.

    За добу протестовано:

    • методом ПЛР – 26 468 осіб,
    • методом ІФА – 11 308 осіб,
    • експрес-тестами – 20 953 особи.

    За весь час пандемії в Україні:

    • захворіло – 2 209 417 осіб;
    • одужало – 2 072 091 особа;
    • летальних випадків – 50 959;
    • проведено ПЛР-тестувань – 10 261 649.

    За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у місті Київ (529), Запорізькій (182), Дніпропетровській (177), Львівській (154) та Київській (143) областях.

    Також у Міністерстві охорони здоров’я назвали перелік симптомів при Covid-19, через які варто зв'язатись з лікарем або викликати швидку. Також у МОЗ радять не витрачати кошти на противірусні препарати, оскільки вони не запобігають Covid-19.

    Тим часом, ВООЗ схвалила вакцину CoronaVac, якою щеплюють українців.

    Нагадаємо, на минулих вихідних в трьох містах України запрацювали центри вакцинації, де всі бажаючі можуть отримати щеплення препаратом Sinovac. Протягом цих вихідних у центрах вакцинували майже 5 тисяч українців.

    Теги: Міністерство охорони здоров'я медицина лікар лікарня хвороби аналізи коронавірус
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    Covid-19 в Україні: вчора виявили ще 2,5 тисячі нових хворих