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    Поліцейські шукають бомбу в одеському аеропорту

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    Поліцейські шукають бомбу в одеському аеропорту

    В Одесі знову замінували аеропорт

    Поліція перевіряє повідомлення про замінування «Міжнародного аеропорту Одеса».

    Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».

    О 12.10 до поліції надійшло повідомлення про замінування одеського аеропорту. Інформація надійшла на електронну адресу аеропорту.

    На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС.

    Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та пасажирів.

    Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у день виборів, 21 квітня, В Одесі зранку «замінували» телекомпанію.

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