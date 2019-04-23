Поліцейські шукають бомбу в одеському аеропорту
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В Одесі знову замінували аеропорт
Поліція перевіряє повідомлення про замінування «Міжнародного аеропорту Одеса».
Про це інформує прес-служба ГУ НП в Одеській області, повідомляє «Главком».
О 12.10 до поліції надійшло повідомлення про замінування одеського аеропорту. Інформація надійшла на електронну адресу аеропорту.
На місце події направлені спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи слідчо-оперативна група Малиновського відділу поліції та працівники територіального підрозділу ДСНС.
Проводяться заходи щодо евакуації персоналу та пасажирів.
Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що у день виборів, 21 квітня, В Одесі зранку «замінували» телекомпанію.