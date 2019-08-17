Поліція Одеси назвала основні версії причини пожежі у готелі «Токіо Стар»



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У поліції Одеси назвали три основні версії причини пожежі у готелі «Токіо Стар» Фото: Twitter Михайла Штекеля

Серед основних версій – спроба приховати вбивство

Поліція розглядає три версії причин пожежі в готелі «Токіо Стар», внаслідок якої загинули восьмеро людей. Як зазначив начальник головного управління Національної поліції Одеської області Олег Бех, серед них є версія умисного підпалу, повідомляє «Радіо Свобода».

Голова одеської поліції Олег Бех каже про загиблих і версії причин пожежі pic.twitter.com/Pc0vQNSOda — Michael Shtekel (@mishajedi) 17 серпня 2019 р.

«Перша версія – можливий факт вбивства, після якого був підпал з метою приховання даного злочину. Друга версія – порушення правил пожежної безпеки. Третя версія – необережне використання вогню тими відвідувачами, які перебували в даному готелі», – сказав Бех.

Він зазначив, що чотирьох із восьми загиблих знайшли в коридорі готелю. Одна загибла була біля входу в будівлю, ще троє – у номерах. «Всі загинули попередньо від отруєння чадним газом. Всі трупи будуть вивчені на предмет причини смерті», – заявив голова обласної поліції.

Під час пожежі в готелі евакуювали 136 людей. Серед евакуйованих було 29 іноземців. В тому числі 14 білорусів, 5 французів, 2 громадянина США, 1 англієць, 2 турки та одна людина зі Сьєрра-Леоне. Всього людей в готелі на початку пожежі було 200 осіб, повідомили в МВС.

Як повідомляв «Главком», в ніч на суботу, 17 серпня, в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. Серед yb[ шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій. Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом порушення протипожежної безпеки.

За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.