Шестеро постраждали у пожежі в Одесі в реанімації – лікар



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У лікарні розповіли про стан постраждалих внаслідок пожежі в одеському готелі Фото: УНІАН

У більшості постраждалих – термоінгаляційна травма

Серед 10 постраждалих внаслідок пожежі у готелі «Токіо Стар» шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій, передає «Радіо Свобода».

За словами лікаря переважна патологія у постраждалих – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. До лікарні №10 доправили сімох із десяти госпіталізованих внаслідок пожежі, які отримали найбільш серйозні ушкодження.

Завідувач опековим відділенням 10 лікарні Одеси Ставратій Олександр про лікування постраждалих. З 10 госпіталізованих 9 досі в лікарнях, 7 з них - саме в опековому центрі pic.twitter.com/l4SsoURBmb — Michael Shtekel (@mishajedi) 17 серпня 2019 р.

За даними лікаря, двоє з постраждалих – одесити, четверо – мешканці інших населених пунктів України. Ще один постраждалий – громадянин іноземної держави. «Уражені різні ділянки тіла, від 1% до 15% поверхні тіла. Переважна патологія – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Всі вони були доставлені в кіптяві, чорні, слизова порожнина носа, роту, язик – все було чорного кольору», – сказав Ставратій.

Лікар також повідомив, що серед госпіталізованих до лікарні №10 троє жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 37 років.

Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.