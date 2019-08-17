  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Шестеро постраждали у пожежі в Одесі в реанімації – лікар

    • Розсилка
    У лікарні розповіли про стан постраждалих внаслідок пожежі в одеському готелі - Шестеро постраждали у пожежі в Одесі в реанімації – лікар
    У лікарні розповіли про стан постраждалих внаслідок пожежі в одеському готелі
    Фото: УНІАН

    У більшості постраждалих – термоінгаляційна травма

    Серед 10 постраждалих внаслідок пожежі у готелі «Токіо Стар» шестеро людей перебувають у реанімації. Про це повідомив завідувач опікового відділення лікарні №10 Олександр Ставратій, передає «Радіо Свобода».

    За словами лікаря переважна патологія у постраждалих – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. До лікарні №10 доправили сімох із десяти госпіталізованих внаслідок пожежі, які отримали найбільш серйозні ушкодження.

    За даними лікаря, двоє з постраждалих – одесити, четверо – мешканці інших населених пунктів України. Ще один постраждалий – громадянин іноземної держави. «Уражені різні ділянки тіла, від 1% до 15% поверхні тіла. Переважна патологія – термоінгаляційна травма, опіки дихальних шляхів та отруєння продуктами горіння. Всі вони були доставлені в кіптяві, чорні, слизова порожнина носа, роту, язик – все було чорного кольору», – сказав Ставратій.

    Лікар також повідомив, що серед госпіталізованих до лікарні №10 троє жінок і четверо чоловіків віком від 16 до 37 років.

    Нагадаємо, в ніч на суботу, 17 серпня,в одеському готелі «Токіо Стар» по вул. Водопровідна, 1 сталася пожежа. Загинули вісім людей, постраждали 10 осіб. За інформацією одеських ЗМІ, цей готель є найдешевшим у місті з вартістю номера від 350 грн на добу.

    пожежа Одеса
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ