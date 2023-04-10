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Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога
Суд обрав підозрюваному запобіжний захід тримання під вартою
фото: СБУ

Окупанти обрали підозрюваному псевдонім «Кримчанин»

Служба безпеки України викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім «Кримчанин» та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.

Крім того, чоловік намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи Himars.

Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога фото 1

Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському «куратору» через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

«Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором», – йдеться в повідмоленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше СБУ затримала зрадника, який працював на «вагнерівців».

Теги: СБУ війна росія ЗСУ

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