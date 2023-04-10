Полювання на Himars закінчилося арештом. Український військовий працював на ворога

Окупанти обрали підозрюваному псевдонім «Кримчанин»

Служба безпеки України викрила ще одного агента російських спецслужб у результаті агентурно-оперативної роботи на Одещині. Фігурантом виявився строковик однієї з бригад Військово-морських сил ЗСУ, який був завербований ворогом після початку повномасштабної агресії. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

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Встановлено, що окупанти обрали йому псевдонім «Кримчанин» та відпрацювали завдання щодо збору інформації про оборону Одеської області. За вказівкою російської спецслужби їхній агент приховано фіксував місця дислокації штабу, бойової техніки та складів з ракетно-артилерійським озброєнням однієї з військових частин регіону.

Крім того, чоловік намагався виявити позиції реактивної артилерійської системи Himars.

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Отримані відомості зрадник намагався передати своєму російському «куратору» через анонімний месенджер у вигляді позначок на електронних картах.

«Втім, співробітники СБУ спрацювали на випередження – своєчасно викрили зловмисника, задокументували його злочинні дії і затримали під час виконання ним розвідувального завдання. Встановлено, що для маскування злочинних дій фігурант часто змінював сім-картки на власному мобільному телефоні, який використовував для комунікації з агресором», – йдеться в повідмоленні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Йому обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою. Триває розслідування для встановлення всіх обставин злочину.

Раніше СБУ затримала зрадника, який працював на «вагнерівців».