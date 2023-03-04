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Переказувала гроші ЗСУ: москвичка отримала строк за держзраду (відео)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Переказувала гроші ЗСУ: москвичка отримала строк за держзраду (відео)
ФСБ затримала жінку у Москві нібито при спробі виїзду з РФ
фото: скріншот із відео

У РФ перший випадок порушення кримінальної справи про держзраду за фінансову допомогу Україні 

Жительку Москви заарештовано за звинуваченням у державній зраді за нібито фінансову допомогу українській армії. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на ФСБ.

Ім'я підозрюваної не називається. У спецслужбі розповіли, що жінку затримали у Москві «при спробі виїзду з Російської Федерації».

Лефортівським судом їй обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці. За статтею 275 КК їй може загрожувати від 12 до 20 років позбавлення волі. Інші подробиці справи не розкриваються.

Як пише правозахисне об'єднання «Перший відділ», це перший відомий випадок, коли фінансова допомога Україні стає підставою для порушення справи про держзраду.

За даними «Першого відділу», у 2022 році за підозрою у держзраді було затримано як мінімум 20 осіб, а за цією статтею винесено 11 вироків.

Справи про держзраду засекречені та розглядаються у закритому режимі. Найчастіше про факт такої справи стає відомо лише після винесення вироку.

Теги: ФСБ арешт суд росія війна

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