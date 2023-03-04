Переказувала гроші ЗСУ: москвичка отримала строк за держзраду (відео)

ФСБ затримала жінку у Москві нібито при спробі виїзду з РФ

У РФ перший випадок порушення кримінальної справи про держзраду за фінансову допомогу Україні

Жительку Москви заарештовано за звинуваченням у державній зраді за нібито фінансову допомогу українській армії. Про це повідомляють російські ЗМІ з посиланням на ФСБ.

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Ім'я підозрюваної не називається. У спецслужбі розповіли, що жінку затримали у Москві «при спробі виїзду з Російської Федерації».

Лефортівським судом їй обрано запобіжний захід у вигляді арешту строком на два місяці. За статтею 275 КК їй може загрожувати від 12 до 20 років позбавлення волі. Інші подробиці справи не розкриваються.

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Як пише правозахисне об'єднання «Перший відділ», це перший відомий випадок, коли фінансова допомога Україні стає підставою для порушення справи про держзраду.

За даними «Першого відділу», у 2022 році за підозрою у держзраді було затримано як мінімум 20 осіб, а за цією статтею винесено 11 вироків.

Справи про держзраду засекречені та розглядаються у закритому режимі. Найчастіше про факт такої справи стає відомо лише після винесення вироку.