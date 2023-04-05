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Працювали на зрадника Сівковича та ФСБ: правоохоронці викрили 15 компаній Київщини

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Працювали на зрадника Сівковича та ФСБ: правоохоронці викрили 15 компаній Київщини
Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича
фото з відкритих джерел

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві

Служба безпеки спільно з ДБР викрила 15 компаній у Києві та області, які працювали в інтересах країни-агресора. Про це повідомляє пресслужба відомства.

Встановлено, що роботу цих підприємств контролює колишній заступник Секретаря РНБО Володимир Сівкович, який підозрюється у державній зраді та шпигунстві.

За даними слідства, саме він курує діяльність так званого «політичного офісу» у Москві, який було організовано за вказівкою ФСБ.

Завданням цього «офісу» є проведення розвідувально-підривної діяльності проти України, у тому числі координація роботи агентурних мереж у прифронтових районах нашої держави.

Для прикриття злочинних дій та їх фінансування Сівкович використовував підконтрольні йому компанії у Києві.

Ці підприємства здійснюють свою діяльність у сферах торгівлі, фінансів і транспортних перевезень, а також надають ріелторські послуги.

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Свій дохід від комерційної діяльності фірми спрямовували на підтримку країни-агресора та її поплічників.

Під час обшуків за адресами підприємств виявлено зброю, документи та інші матеріали із доказами незаконної діяльності Сівковича.

У межах кримінального провадження тривають слідчі дії для встановлення всіх обставин злочину і притягнення винних до відповідальності.

Раніше повідомлялося, що правоохоронці  оприлюднили перехоплення розмов ексочільника головного управління СБУ в тимчасово окупованому Крим Олега Кулініча, затриманого Службою раніше, та його куратора – колишнього заступника секретаря РНБО Володимира Сівковича.

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Теги: документи фінансування послуги перехоплення державна зрада СБУ Київщина ФСБ

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