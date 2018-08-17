  1. Головна
  2. Одеса
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Посадовці заборонили використовувати ведмедів в Одеському цирку

    • Розсилка
    Одеський цирк - Посадовці заборонили використовувати ведмедів в Одеському цирку
    Фото: dumskaya.net
    Одеський цирк

    Тваринам, які містяться в цирку зараз, повинні бути створені необхідні умови

    Державна екологічна інспекція заборонила Одеському державному цирку проводити виступи білоруського «Цирку на льоду», в якому задіяні червонокнижні бурі ведмеді. Про це «Думській» повідомила зоозахисники Світлана Барсукова.

    За її словами, припис, виданий інспекцією цирку, складається з трьох пунктів. По-перше, заборонений «Цирк на льоду» з використанням бурого ведмедя, якого в Одесу привезли з Білорусі. По-друге, цирку заборонено приймати у себе подібні шоу, в яких експлуатують червонокнижних тварин. І по-третє, тваринам, які містяться в цирку зараз, повинні бути створені необхідні умови.

    Нагадаємо, Державна екологічна інспекція та зоозахисники вважають, що Одеський державний цирк порушує закон, експлуатуючи червонокнижних бурих ведмедів.

    У свою чергу, представники «Цирку на льоду» заявили, що їм без проблем дозволили ввезення ведмедів на територію України - мовляв, ніхто не пояснював, що українське законодавство забороняє використовувати ведмедів в циркових виставах.

    Читайте також
    Одеса закон тварини цирк
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ